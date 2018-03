Antimafia. Sequestro beni 20 milioni a 62enne di Bitonto

Di:

Bitonto (BA). I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari sequestrano, in

base alla normativa antimafia, beni, nel settore ludico-ricreativo, per

20.000.000 di euro ad un imprenditore.

Questa mattina, nell’area metropolitana di Bari, personale del Comando

Provinciale del capoluogo pugliese ha dato esecuzione ad una misura

patrimoniale di sequestro anticipato di beni, ai sensi della normativa

antimafia, emesso dal Tribunale barese, su richiesta della locale D.D.A., a

carico di MENA Francesco, 62enne imprenditore di Bitonto (BA), indagato

negli anni per reati contro il patrimonio e la persona.

Il provvedimento scaturisce dagli esiti dell’articolata manovra

investigativa patrimoniale, condotta dal Nucleo Investigativo e coordinata

dalla magistratura antimafia, che ha consentito di accertare come il

destinatario della misura ablativa avesse accumulato un ingente patrimonio

immobiliare e aziendale, reimpiegando i capitali conseguiti illecitamente

nel corso di decenni. Del resto, è stata documentata come tali sostanze

rientrino di fatto nella sua disponibilità, malgrado i modesti redditi

dichiarati, sebbene intestati a congiunti prestanome.

Le ricchezze oggetto del sequestro annoverano, in primis, in Bitonto, 1

fiorente società di capitali operante nella gestione di importanti attività

dei settori ludico-ricreativo, della ristorazione e della somministrazione,

1 rinomato complesso di intrattenimento ricomprendente 1 bowling, 1 casinò

per slot machine, 1 discoteca, 1 ampia sala biliardo, 1 ristorante, 1

american bar ed 1 pub, inoltre, 4 rapporti di conto corrente bancario.

Saranno per di più oggetto d’espoliazione 3 noti bar, 2 dei quali ubicati

nel predetto comune e recanti anche ampi spazi destinati alle slot machine,

il restante situato nel centro di Palo del Colle (BA), infine,

rispettivamente, in Bitonto e nel suo agro, 1 locale commerciale esteso

oltre 320 mq e 14 terreni edificabili. Si tratta, complessivamente, di una

universalità di beni del valore totale stimato pari a circa 20.000.000,00 di

euro.