Boom di case vacanze e affitti brevi in Capitanata: un business inarrestabile

Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi il 2017 è stato un anno da record per il turismo e la nostra bella regione è stata una delle mete più ambite dai turisti, sia stranieri che nostrani. Un vero e proprio boom in tutta la provincia di Foggia; sorprendentemente al successo delle solite Vieste e Peschici, le due regine del Gargano, si affianca quello di località meno note come Rodi e Vico del Gargano, con numeri allettanti e ottimistiche speranze proiettate verso la stagione che si aprirà fra pochi mesi.

In particolare bisogna sottolineare come a contribuire al successo turistico nazionale sia anche una maggiore è più variegata offerta ricettiva, grazie al proliferare delle case vacanze e degli affitti brevi. Il pernottamento in “case private” adibite ad accogliere il turista è, infatti, decisamente preferito rispetto al classico hotel da parte dei viaggiatori, sia per il risparmio che si può ottenere, sia per un nuovo modo di interpretare il viaggio, che diventa momento di scoperta autentica, a contatto diretto con gli usi e i costumi di chi ospita.

Una vacanza meno “ingessata”, In pratica, più al passo con i tempi di questa epoca di “sharing economy”, dove tutto viene condiviso, dalle foto sui social al bagno con il padrone di casa.

Senza dubbio l’affermazione di portali come Airbnb ha permesso la diffusione di questo tipo di vacanza, che l’anno scorso ha avuto un incremento di oltre il 10%, soprattutto da parte dei turisti stranieri, i quali sembrano diventati matti per le case vacanze fai da te che sono spuntate come funghi nel nostro bello Stivale.

A confermare il successo che questa tipologia di ospitalità sta riscuotendo è arrivato anche l’intervento dello Stato che ha regolamentato il fenomeno con l’introduzione della cedolare secca, al fine di facilitare i privati che vogliono dedicarsi a questa attività senza essere costretti ad aprire partita Iva o a costituire impresa.

Diventa, dunque, molto interessante l’idea di sfruttare questa occasione ristrutturando magari una vecchia casa che si tiene sfitta oppure convertendo stanze o locali che si usano con altre funzioni in contemporanei loft o in deliziosi monolocali in riva al mare. Spesso può essere sufficiente dare una semplice rinfrescata, fare quei lavori che sono necessari per rendere confortevoli gli spazi di accoglienza e comprare qualche accessorio di qualità per trasformare una stanza anonima in un vero e proprio business, magari ricorrendo alla richiesta di qualche finanziamento ad hoc, come le cessioni del quinto o i prestiti per dipendenti statali, i più facili da ottenere, o, più semplicemente, richiedendo un prestito finalizzato per ristrutturazione, se i lavori da affrontare sono più consistenti.

La nostra regione è, infatti, tra le mete più prestigiose d’Italia, seconda, solo alla Sicilia e addirittura in grado di tenere il passo alla superba Toscana, scrigno da sempre di meraviglie storico-artistiche inimitabili. Forse merita davvero provarci!