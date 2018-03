IMMAGINE D'ARCHIVIO, MANFREDONIA CALCIO

Manfredonia, 28 marzo 2018. Arbitrerà il Signor Adolfo Baratta (della Sezione Di Rossano) il match Manfredonia-Az Picerno valido per la 29° giornata del campionato di serie d girone h, in programma giovedì 29 aprile 2018, alle 15.00, presso lo Stadio Miramare. L’arbitro sarà affiancato dagli assistenti: Carmelina De Angelis e Giuseppe Maiorino (Sezione Di Nocera Inferiore.) Il Manfredonia ha 13 punti in classifica, L’az Picerno 43. La situazione dei delfini è gravissima, devono necessariamente vincere la sfida contro avversari che hanno già

raggiunto la salvezza diretta. I convocati per il Picerno

Ioime Lolaico Sinisgalli Giordano Cosentino Agresta Crucitti Matinata Tedesco Esposito Emmanuele Romano Romaniello Caivano Franzese La Gioia Giardinetti Salgino Langone Morra Esposito Roberto Infortunati: Claps, Imbriola, Impagliazzo. Squalificati: Caponero, Carrieri. Classifica Potenza 68 Cavese 63 Team Altamura 56 Audace Cerignola 54 Taranto 53 Gravina 47 Az Picerno 43 Nardò 43 Città Di Gragnano 31 Francavilla 30 Pomigliano 29 Sarnese 28 (-2 pen.) Turris 28 (-4 pen.) San Severo 26 Aversa Normanna 26 Frattese 25 Manfredonia 13 (-2 pen.) Sporting Fulgor 12 Gare della 29° giornata Manfredonia-Az Picerno Turris-Francavilla Audace Cerignola-Frattese Cavese-Gravina Città Di Gragnano-Nardò Team Altamura-Pomigliano Potenza-San Severo Aversa Normanna-Sarnese Taranto-Sporting Fulgor A cura di Sipontina Prencipe, Manfredonia 28 marzo 2018 Calcio, il Manfredonia affronta l’Az Picerno ultima modifica: da

