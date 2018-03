DROGA A SAN SEVERO

San Severo. CON l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di San Severo, con gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, hanno tratto in arresto 4 persone: Fernando Caposierna, pregiudicato san severese classe 1995, Michele Boncristiano, nato a Torremaggiore, classe 1994, Nazario Palumbo, pregiudicato san severese classe 1992 e Vittorio Caposierna, classe 2000. I fatti

Nella serata del 26, alle ore 21 circa, nel corso dell’attività di controllo del territorio, gli agenti di Polizia hanno notato tre ragazzi uscire repentinamente da un container in legno presente nelle immediate vicinanze dell’abitazione di Caposiena. Immediatamente, uno degli agenti riusciva a raggiungere Palumbo, il quale provava a disfarsi di un bilancino digitale di precisione, immediatamente recuperato, intriso di marijuana. Nel mentre, gli agenti riuscivano a bloccare Fernando Caposiena e Michele Boncristiano. Dalla perquisizione del container, rinvenivano due taglierini intrisi di sostanza stupefacente e due buste trasparenti contenenti marijuana per 100 grammi circa. Celati all’interno di una cassettiera, oltre a del denaro, si rinveniva materiale per il confezionamento, 8 semi di marijuana, 7 grammi di hashish. Dalla perquisizione operata all’interno dell’abitazione, nella stanza di Fernando Caposiena, sono state rinvenute 5 centraline. Nella prosecuzione dell’attività di Polizia si rinvenivano altresì 325 pacchetti di sigarette. Dalla perquisizione effettuata su Vittorio Caposieno è stata ritrovata una busta contenente 1kg circa di marijuana e 400 grammi circa di hashish. I quattro, arrestati, sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. L’intuito investigativo degli Agenti della Polizia di Stato ha permesso l’arresto dei quattro malviventi e il sequestro della sostanza stupefacente. Droga: 4 arresti a San Severo ultima modifica: da

