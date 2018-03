Droga, resistenza e lesioni: 2 arresti della PS e Guardia di Finanza

Di:

Foggia, 28 marzo 2018. Gli agenti della Mobile di Foggia, e i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia hanno tratto in arresto Michele Piserchia, foggiano, classe 1984, e Giovanni Melchionda, di San Giovanni Rotondo, classe 1984, entrambi pregiudicati.

L’operazione

L’attività d’indagine è nata da un servizio di osservazione che personale della Squadra Mobile ha effettuato il 27.05.2017, quando Giovanni Melchionda ha consegnato a Michele Piserchia svariate banconote. Subito dopo Piserchia ha consegnato un involucro a Melchionda che è fuggito via ad alta velocità a bordo del suo veicolo.

A quel punto gli investigatori della Squadra Mobile intervenivano e con una pattuglia del GICO della Guardia di Finanza di Bari, dopo un breve inseguimento per le strade del centro cittadino, riuscivano a bloccare il veicolo e il fuggitivo, quindi recuperavano il predetto involucro che conteneva circa 10 gr. di cocaina idonea per realizzare almeno 38 dosi.

Stamani, a seguito delle indagini svolte, sono state eseguite dalla Squadra Mobile unitamente al GICO della Guardia di Finanza le misure cautelari.

Per Michele Piserchia è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, per detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanza stupefacente. Per Giovanni Melchionda, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

I due malviventi sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente in attesa di giudizio.