Giuseppe La Torre “Perdono, scuse? E’ troppo presto ma non voglio vendicarmi”

Manfredonia, 28 marzo 2018. “Condanno il gesto, la violenza e quanto è accaduto. Sicuramente, questo ragazzo va sostenuto dalla famiglia, per intraprendere un percorso per la sua serenità. Sono passati giorni ma quello che è successo è inspiegabile. Non ho avuto il tempo di capire cosa stesse succedendo. Se voleva aggredire il sottoscritto? Ritengo che avrebbe aggredito chiunque”.

Così a StatoQuotidiano l’Assessore comunale Giuseppe La Torre, aggredito lo scorso 23 marzo, all’interno di Palazzo San Domenico, da un 33enne del luogo poi arrestato dai Carabinieri.

L’aggressione, la voglia di “mollare tutto”

“Sono attimi in cui pensi di mollare tutto. Del resto, cosa si puo’ pensare? All’improvviso, senza una ragione, un’aggressione di questo tipo. Siamo rimasti soli io e il ragazzo per alcuni minuti. Non ho avuto il tempo di parlare, di dire nulla. Sono situazioni che ti lasciano segni interiori, oltre che fisici (21 i giorni di prognosi riscontrati in seguito alle cure dei sanitari,ndr). Ma grazie alla mia famiglia, a mia moglie e alle mie figlie, ai miei amici di sempre, al sindaco, al vicesindaco, all’intero consiglio comunale, ai tanti comunicati di solidarietà, ho la forza per ripartire”.

“Una persona che voglio ringraziare in particolare è l’architetto Manzella, è stato il primo ad arrivare, a far calmare il ragazzo, a chiamare i soccorsi. Ringrazio naturalmente tutte le forze dell’ordine intervenute, dai Carabinieri alla Polizia municipale, tutti. In particolare ringrazio il Comandante dei Carabinieri di Manfredonia, una persona squisita: il Capitano Andrea Miggiano“.

Le motivazioni “Mai promesso nulla”

“Le motivazioni? Le promesse non mantenute? Sono consigliere dal 2000. Non è mia abitudine, e non lo è mai stato, fare campagna elettorale e utilizzare il voto per uno scambio, un servizio o per altro. Questo ragazzo lo conoscevo di vista. Mai, e ripeto mai, ho promesso qualcosa, neanche in modo da lasciare qualche dubbio. In Comune, nei nostri uffici, riceviamo tantissime persone. Ho sempre ricevuto tutto e tutti. Conosco di vista il ragazzo, il padre, altri suoi familiari. Ma non ho mai detto o assicurato un intervento per qualcosa, nè lasciato intendere qualcosa. Certo, nessuno va abbandonato. Non credo che il Comune abbandoni nessuno. Dico soltanto: non si puo’ usare la violenza per ottenere attenzione, un servizio, è un errore anche solo pensarlo”.

La controversia

“Il processo? Ci sarà. Dopo 15 giorni di prognosi scatta una denuncia d’ufficio. Ma non nutro sentimenti di vendetta o di odio verso questo ragazzo e la sua famiglia. Condanno il gesto. Se accetto le scuse, le loro scuse? Non lo so. Da buon cristiano, il perdono cristiano è un concetto nobile ma.. (silenzio,ndr) è troppo presto. Mai in tutta la mia vita mi era successa una cosa simile (leggera commozione,ndr). Ho la fortuna di avere una famiglia vicino, gli amici. Quanto avvenuto è stato molto grave. Ora deve passare. Ma vado avanti”

