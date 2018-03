M5S: Piano di rientro Comune di Manfredonia? Un bel libro di favole

Di:

Manfredonia, 28 marzo 2018. “La Corte dei Conti dichiara che il Piano di Rientro del Comune di Manfredonia era troppo ottimistico oltreché sfrontato e presuntuoso, aggiungeremmo noi e gli obiettivi dichiarati, per la quasi totalità delle voci, non sono stati, assolutamente, raggiunti”: così i consiglieri comunali del M5S di Manfredonia, Massimiliano Ritucci e Gianni Fiore, ribadendo a StatoQuotidiano quanto anticipato in un recente post di Facebook.

“Il piano di rientro da noi è stato sempre definito un ‘bel libro di favole’, belle da leggere ma impossibile da realizzare, infatti la Corte al primo monitoraggio di controllo del piano di rientro ha accertato il mancato rispetto degli obiettivi prefissati riferiti al secondo semestre del 2017. Il complessivo ‘deficit di cassa’, anziché ridursi, in soli sei mesi, è aumentato notevolmente.”

Tante le voci in bilancio che non rientrano nei piani previsti dalle Corte dei Conti: ASE, Poderi-Siponto e Gestione Tributi.

“Questa Amministrazione non è mai stata in grado di gestire la cosa pubblica, ma finalmente la pacchia è finita; l’assessore al Bilancio, Pasquale Rinaldi, dopo quasi otto anni, si dimette per “problemi personali” e ben due dirigenti al Settore Bilancio si sono dimessi per “problemi personali”, tanto da far pensare che chiunque si avvicini a quello sciagurato settore venga colpito dalla “Sindrome di Paperino” e ne subisca gli stessi sfortunati effetti.”

Gli esponenti del M5S Manfredonia non vogliono al momento rilasciare commenti sul reddito di cittadinanza, rispettando quanto stabilito a livello di direttivo, trattandosi di un argomento di programma del Movimento a livello nazionale.

Un po’ di chiarezza è quindi necessaria, ecco alcuni punti fondamentali da tenere a mente quando si parla di reddito di cittadinanza di cui NON SI PUO’ ANCORA FARE

RICHIESTA:

-per poterlo ottenere sono sufficienti alcuni requisiti: avere più di 18 anni, essere inoccupato o disoccupato, percepire un reddito di lavoro inferiore alla soglia di povertà o percepire una pensione inferiore alla soglia di povertà;

-per poterlo conservare bisogna: iscriversi presso i centri per l’impiego e rendersi subito disponibile a lavorare, iniziare un percorso per essere accompagnato nella ricerca del lavoro dimostrando la reale volontà di trovare un impiego, offrire la propria disponibilità per progetti comunali utili alla collettività (8 ore settimanali), frequentare percorsi per la qualifica o la riqualificazione professionale, effettuare ricerca attiva del lavoro per almeno 2 ore al giorno, comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del reddito ed accettare uno dei primi tre lavori che ti verranno offerti;

-se si ha già un lavoro ma è sottopagato: c’è il diritto all’integrazione del reddito, nessuno può più essere pagato meno di 9 euro ed il salario sarà integrato fino ad arrivare a 780 euro al mese.

