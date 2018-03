VEICOLO RECUPERATO STAMANI (CIVILIS)

Manfredonia, 28 marzo 2018. UN’AUTOVETTURA oggetto di furto, qualche giorno fa, è stata ritrovata in un terreno agricolo a nord dell’area mercatale di via Scaloria. Ad intervenire, alle prime luci dell’alba, una pattuglia degli ispettori ambientali della Civilis , coordinati dal Comandante Giuseppe Marasco, e i Carabinieri di Manfredonia. E’ stato già rintracciato il proprietario del mezzo. Attesa per la rimozione del veicolo. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia. Auto rubata data alle fiamme: intervento Civilis – CC ultima modifica: da

