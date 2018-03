Locandina evento

Di:



Manfredonia. Progetti Futuri in collaborazione con il Centro Ufologico Mediterraneo (C.UFO.M) presenta, il 14 aprile alle ore 18:00 presso il proprio hub di innovazione culturale, sito a Manfredonia (FG) in Traversa dei Baroni Cessa n°8, “MARTE-UFO-ALIENI, QUANTI MISTERI“, evento nel quale i relatori, l’Ing. Ennio Piccaluca (presidente onorario del C.UFO.M) e il Dott. Angelo Carannante (presidente e fondatore del C.UFO.M) affronteranno in maniera scientifica tematiche quali la vita su Marte, l’ufologia e le possibili forme di vita extraterrestri. Il prestigioso convegno, dopo essere stato presentato in varie città -tra cui Savona, Ferrara e Milano- approda a Manfredonia: un appuntamento da non perdere. L’evento, aperto a chiunque, appassionati, interessati e professionisti del settore, sarà ad ingresso libero. “Marte-ufo-alieni, quanti misteri”: evento a Manfredonia ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.