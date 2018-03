http://bisceglie24.iT

Di:



Triggiano, 28 marzo 2018. UN 46enne originario di Foggia, Antonio Folcando, è deceduto ieri mentre faceva spinning in un centro sportivo di Triggiano. Da raccolta dati, l’uomo “si allenava in gruppo sulla speciale bike” e si è improvvisamente “accasciato al suolo”. ”Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi, dapprima con il personale e i mezzi della struttura sportiva e, di lì a breve, con l’arrivo di un’ambulanza del servizio d’emergenza «118»”. Il pm non ha disposto l’autopsia perchè non ci sono dubbi sulle cause del decesso. Morto 46enne foggiano durante lezione di spinning ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.