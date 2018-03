immagine in allegato al testo https://www.operapadrepio.it/it/comunicazione/archivio-news/news/4675-prelievo-multiorgano-nel-giorno-della-visita-di-papa-francesco.html

Nelle prime ore del mattino di sabato 17 marzo, mentre San Giovanni Rotondo e Casa Sollievo si preparavano alla visita pastorale di Papa Francesco, un giovane paziente sloveno di 18 anni, Primoz Tropec, è deceduto in Ospedale. Dopo il consenso dei genitori alla donazione degli organi, l’equipe chirurgica è prontamente intervenuta rendendo disponibili per il trapianto reni e cornee. I primi sono stati trapiantati, presso il Policlinico di Bari, a due pazienti di 38 e 42 anni mentre le cornee sono state consegnate alla Banca degli Occhi di Mestre che provvederà ad individuare un paziente idoneo. Ci uniamo con profonda commozione al dolore della famiglia di Primoz che, in un momento così drammatico, ha scelto di donare gli organi del proprio figlio per ridare speranza ad altri pazienti gravemente malati. Quella di Tropec è stata la prima donazione multiorgano in Casa Sollievo del 2018. Nel 2017 erano state 4, 5 nel 2016, mentre nel 2015 si era registrato il dato più alto della Puglia con 7 prelievi multiorgano, frutto di un’intenso lavoro di promozione alla cultura della donazione, in stretta sinergia con il Centro Regionale Trapianti della Regione Puglia coordinato da Loreto Gesualdo, ordinario di Nefrologia all’Università di Bari. Per informazioni su come manifestare il consenso alla donazione di organi clicca qui. fonte www.operapadrepio.it Prelievo multiorgano nel giorno della visita di Papa Francesco ultima modifica: da

