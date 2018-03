FONTE VIVERESENIGALLIA

28/03/2018 – E’ stato ritrovato venerdì, a largo di Rodi Garganico il corpo del 71enne di Ostra, scomparso in mare il 5 marzo scorso. Da quel momento erano partite le ricerche di carabainieri e degli uomini dell’Ufficio Locale Marittimo, ma di lui nessuna traccia. L’uomo, originario di Ostra, dopo aver lavorato a Milano era tornato nella cittadina marchigiana per godersi la pensione insieme alla moglie 70enne. www.viveresenigallia.it Ritrovato al largo delle coste del Gargano corpo 71enne di Ostra ultima modifica: da

