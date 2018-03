Trading online: come investire e avere successo

Di:

Sono sempre più numerosi gli investitori che si avventurano nel mondo del trading online e cercano di guadagnare attraverso investimenti nei mercati finanziari di riferimento. Altrettante sono, però, le domande che un neofita si trova davanti, a cui è necessario dare la giusta risposta per evitare il rischio di perdere il capitale investito.

Il trading online affascina, infatti, gli aspiranti investitori perché, grazie ai numerosi strumenti ora presenti sul mercato, diventa sempre più semplice gestire i complicati meccanismi che influenzano i mercati.

Quasi infinite sono, ad esempio, le piattaforme disponibili per fare trading ed è molto importante scegliere con molta attenzione quella sulla quale si intende operare. Più o meno tutte consentono, infatti, di effettuare le prime transazioni con facilità, ma è importante sceglierne una che sia dotata di un conto Demo, grazie al quale è possibile simulare le operazioni di investimento utilizzando un capitale virtuale messo a disposizione dalla stessa azienda che gestisce la piattaforma.

Una delle migliori e sicuramente Plus500, broker quotato dalla Borsa di Londra nella sezione AIM e dotato di piattaforma proprietaria, molto semplice da usare, eventualmente anche da smartphone; svariate sono comunque le possibilità di scelta, basta assicurarsi della solidità e della trasparenza dell’azienda cui ci si rivolge.

Una facile accessibilità, infatti non corrisponde ad altrettanta facilità di gestione, perché il mondo degli investimenti necessita comunque che il trader, soprattutto se è alle prime armi, si formi e si informi, sia teoricamente sia praticamente. Non si tratta, infatti, di un lavoro che si improvvisa e, se da una parte una certa intraprendenza è necessaria per lanciarsi nelle operazioni più coraggiose, dall’altra occorre operare in modo che l’intraprendenza non si trasformi in incoscienza, perché finché si investono soldi virtuali, va tutto bene, ma quando si comincia a lavorare con i soldi propri, i crolli verticali diventano drammatici.

Per questo vi consigliamo di affidarvi a esperti professionisti che possono consigliarvi, quantomeno nei primi mesi, e insegnarvi a utilizzare al meglio la vostra piattaforma di trading online. Un’analisi economica puntuale e razionale è spesso insufficiente ed è molto importante raccogliere più informazioni possibili da persone che sappiano anche prevedere le reazioni dei mercati. Altra caratteristica di cui bisogna essere forniti per vedere crescere i propri guadagni è la pazienza: se pensate, infatti, di triplicare i vostri investimenti in pochi giorni, lasciate perdere prima di cominciare, perché la fretta in questo settore è davvero una cattiva consigliera e vi potrebbe spingere a fare qualche operazione troppo azzardata e rischiosa.

In ultimo vi consigliamo di essere concreti e freddi e di non sopravvalutare le potenzialità delle transazioni in cui vi lanciate. È pur vero che va bene avere fiducia in se stessi, ma l’ostinazione non sempre porta a dei buoni risultati; sappiate riconoscere le operazioni sbagliate e non le considerate un fallimento personale.