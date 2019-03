Candela. Sorpreso in auto con 2 kg di cocaina

Di:

Foggia. Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto per contrastare il fenomeno delle rapine agli autotrasportatori, in un tratto stradale ricadente nel territorio di Candela, recentemente interessato dalla recrudescenza di tali reati.

Nel corso dell’attività gli Agenti hanno proceduto al controllo di un’auto FIAT 500L, che avendo i vetri posteriori ed il lunotto oscurati, non consentiva di vedere all’interno se vi fossero passeggeri.

Il conducente fermato identificato per Guarro Luigi, classe 1978, mostrava subito segni di agitazione, il ché faceva crescere negli operanti il serio dubbio che nascondesse qualcosa, pertanto il controllo all’auto veniva effettuato con maggior perizia.

Difatti all’interno del cofano motore i poliziotti notavano la presenza di una copertura non perfettamente aderente, al di sotto della quale erano celati due involucri in cellophane sigillati contenenti, verosimile sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Dagli accertamenti eseguiti mediante narcotest sulla sostanza, si aveva la conferma che si trattava proprio di cocaina e che il peso complessivo dei due involucri corrispondeva a due kg.

La droga del valore di circa 70.000 euro, una volta immessa sul mercato avrebbe potuto produrre un introito di circa 200.000 euro.

L’autovettura utilizzata per il trasporto della droga è stata sequestrata penalmente, mentre il conducente Guarro Luigi, veniva tratto in arresto per l’art. 73 L.309/90 produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e dopo le formalità di rito associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.