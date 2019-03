Cocaina – eroina, arrestato 47enne di Manfredonia

Di:

Foggia, 28 marzo 2019. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, nell’ambito di una intensificazione dei controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti perpetrati su tutto il territorio della provincia, hanno tratto in arresto 2 spacciatori di nazionalità italiana trovati in possesso di 1 kg di hashish e circa 10 grammi di eroina.

In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Manfredonia: lungo la strada provinciale 28 denominata “pedegarganica”, hanno fermato una Chevrolet Kalos il cui conducente, originario di Manfredonia, classe 1972, è stato trovato in possesso di circa un grammo di cocaina. La successiva perquisizione personale consentiva di recuperare, occultati negli slip, ulteriori 10 grammi di eroina, mentre l’ulteriore ispezione effettuata presso la propria abitazione permetteva di rinvenire e sequestrare 11 flaconi di metadone detenuti in assenza di prescrizione medica.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per reati specifici, è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la custodia cautelare, agli arresti domiciliari, per essere sottoposto a procedimento penale per direttissima.