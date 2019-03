Figlio di due donne, sarà giudice a decidere su atto nascita

Di:

(ANSA) – BARI, 28 MAR – È già formalmente figlio di due donne in Inghilterra il bambino sul cui atto di nascita dovrà pronunciarsi tra qualche giorno il Tribunale Civile di Bari.

La vicenda comincia nell’agosto 2017. Il bambino, figlio biologico di una donna inglese, viene dichiarato e registrato al momento della nascita, nel Regno Unito, come figlio della coppia omosessuale (l’altra donna è italiana). Al trasferimento della coppia a Bari, giunge al Comune, tramite Ambasciata, la richiesta di trascrizione dell’atto per ottenere la cittadinanza italiana. Il Comune, come delegato del Governo, chiede un parere al Ministero dell’Interno che inizialmente non risponde. Il Comune, che ha un termine entro il quale accettare o respingere la richiesta, decide di registrare l’atto di nascita ritenendo prevalente l’interesse del minore. All’inizio di marzo 2018, poi, arriva la nota del Ministero, secondo la quale l’atto non era trascrivibile. A quel punto l’ufficiale di Stato civile del Comune, che non è legittimato per legge a cancellare la trascrizione, trasmette gli atti alla Procura. Dopo alcuni mesi la magistratura barese, preso atto della situazione, chiede al Tribunale di cancellare l’atto.

Nel giudizio vengono citati la famiglia, il Ministero e il Comune di Bari, il quale, su decisione della Giunta, decide di costituirsi sostenendo la tesi della validità della trascrizione. La questione sarà discussa in udienza il prossimo 2 aprile.(ANSA).