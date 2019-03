Foggia. Omicidio in via Trinitapoli (FOTO)

Di:

Foggia, 28 marzo 2019. Un uomo di nazionalità straniera, di circa 60 anni, è stato ucciso in serata in via Trinitapoli a Foggia.

L’uomo svolgeva l’attività di guardiano in un podere presente nell’area dove è stato ritrovato cadavere.

Sul posto gli agenti della Polizia di Foggia, militari dell’Arma e i vigili del fuoco.

L’uomo sarebbe stato ferito mortalmente mentre era su una bicicletta.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI