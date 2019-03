Da Foggia a Santa Maria di Leuca, in 300 per interagire con 8 grandi professionisti

Di:

La Puglia che ispira e si fa ispirare, si fa catalizzatrice di idee e creatività che veicolano successi, creando valore per le imprese. Tutta la Puglia che comunica, da Foggia a Santa Maria di Leuca, il 25 e il 26 maggio 2019 sarà a Bari. A portarcela saranno due baresi, un foggiano e una napoletana: sono i soci fondatori de “La Content Academy”, azienda che ha il suo core business nel successo delle imprese. Tra meno di un mese, il 25 e 26 maggio, a Bari sarà di scena la seconda edizione de “La Content Academy Masterclass”: otto tra i migliori professionisti italiani della comunicazione marketing-oriented, per due giorni, terranno lezione a 300 persone su come si costruisce il successo di un’impresa utilizzando tutti gli strumenti della creatività, dell’intelligenza emotiva, osando con personalità e professionalità. La seconda edizione de La Content Academy Masterclass (Bari, 25 – 26 maggio) verterà sul potere del marketing narrativo. “Lo abbiamo chiamato così perché prima delle ADS, prima dei funnel e dei lead ci sono le storie. Non solo lo storytelling, ma il comunicare attraverso delle storie. Il marketing come narrazione, come messaggio mirabile, memorabile, significativo”, spiega Cristiano Carriero, barese, storytelling de La Content Academy.

“Oggi le aziende devono prendere una posizione, è diventato urgente schierarsi”, scrive Paolo Iabichino in un suo famoso articolo su Medium. “E subito, per noi de La Content Academy, è diventato urgente invitarlo a Bari”, aggiunge Alessandro Piemontese, foggiano, Social Ads Expert e socio di un team che, oltre ai due già citati, mette in campo anche la napoletana Luisa Ruggiero, digital pr, e il barese Marco Napoletano, content marketing. Grazie a loro, per due giorni la Puglia sarà al centro dei “quattro nuovi pilastri del digital marketing”. Saranno otto i relatori: Matteo Caccia, tra i più noti ‘cantastorie’ d’Italia; Francesco Poroli, una delle migliori matite italiane; Ale Agostini, seo traniner di grandi realtà imprenditoriali; Paolo Iabichino, comunicatore dell’anno; Nicola Carmignani, un’autorità tra gli Igers; Valentina Vellucci, la digital strategist più dirompente del web; Valentina Falcinelli, la voce più autorevole per il TOV per le aziende; Veronica Gentili, la maggiore esperta di Facebook in Italia. Saranno due giorni molto intensi, da 8 ore ognuno. Già da venerdì 24 maggio (dalle 14 alle 18) sarà possibile frequentate un workshop di Corporate Storytelling con Andrea Fontana. Alle 19.30 sarà il turno de Le parole della musica, evento con Giulia Cavaliere, autrice di Romantic Italia. Il sabato sera, compreso nel biglietto della due giorni, gli iscritti potranno godersi lo spettacolo di Michele Dalai “Il vecchio e il tour” un omaggio a Gino Bartali e alla sua vittoria più bella: il Tour de France del 1948.

Di posti ancora disponibili ce ne sono pochi: alla chiusura delle iscrizioni, saranno 300 le persone che si muoveranno da tutta la Puglia e dalle regioni più vicine per partecipare all’evento dell’anno sulla comunicazione innovativa. “Il nostro impegno e la nostra volontà sono diretti a garantire alle imprese delle risorse, delle persone che non sappiano utilizzare solo gli strumenti più tecnici ma anche quelli del marketing più narrativi”, spiega Cristiano Carriero. “Anche per questo La Content Academy si è arricchita di due figure oltre i miei soci: sono arrivate Isabella Torelli, content marketers, ed Elisa Gigli, community manager. Quest’ultima assunta nel periodo di maternità. Perché ci piace dare anche questo tipo di segnali in un momento in cui le aziende nascondono la testa sotto la sabbia. Proprio perché, come dice Paolo Iabichino, prendere una posizione è diventato urgente”.

info: ttps://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-content-academy-masterclass-54648663624

La Content Academy: https://www.lacontentacademy.it/masterclass/