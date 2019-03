Lega, Miranda: prosegue sgombero di Borgo Mezzanone. Grazie Salvini

Di:

Foggia. “Lo sgombero del CARA di Borgo Mezzanone promesso dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini prosegue”. Così il segretario cittadino della Lega, Luigi Miranda, commenta l’abbattimento di undici manufatti abusivi disposto dal gip del Tribunale di Foggia. “Il Cara e la zona circostante, il cosiddetto “ghetto” è diventato negli anni luogo di criminalità, spaccio e prostituzione. La sicurezza interna ed esterna al Cara, nelle strade del Borgo fino a Foggia, è un drammatico problema non più sostenibile. La criminalità ha organizzato un sistema che brutalizza gli immigrati più deboli, e che mina il diritto alla sicurezza dei cittadini italiani. Adesso basta! Ringrazio di cuore il Ministro che non ha avuto esitazioni ad accogliere una richiesta esplicita della Lega provinciale di Foggia, che ha collocato il CARA tra le emergenze del territorio da affrontare e risolvere con urgenza. La chiusura del CARA, inoltre, è un argomento che la Lega porterà al tavolo del centrodestra e sarà parte importante del programma elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco.

La demolizione dei manufatti abusivi di questa mattina – prosegue il segretario Miranda – è il secondo intervento, dopo quello di un mese fa, verso la chiusura completa di un centro che ha rappresentato da sempre un problema di ordine e sicurezza per l’intero territorio provinciale a cominciare dal capoluogo. Non è più il tempo della tolleranza di fronte alla illegalità e al degrado: la lega di Foggia – conclude Miranda – ringrazia di cuore il Ministro Salvini, la Procura della Repubblica e le Forze dell’Ordine per l’impegno costante a favore della legalità e della sicurezza dei cittadini, affermando altresì di non tollerare comportamenti criminali messi in atto dagli stessi immigrati ai danni dei loro connazionali”.

Grazie Salvini – ha concluso Miranda – la tua battaglia per la legalità e la sicurezza è la nostra battaglia”.