Manfredonia. “Me vulèvene a ‘u parlamente”

Con la rappresentazione “Me vulèvene a ‘u parlamente”, si vuole raccontare con il linguaggio del teatro, fatto di ironia e sarcasmo, ma anche di toni seri che inducono alla riflessione, la storia di un onesto professore di provincia che si trova, suo malgrado, a candidarsi ed ad essere eletto in parlamento, mettendo da parte i suoi sogni e le sue aspettative di vita, per ritrovarsi in un vortice fatto di malaffare. All’interno della rappresentazione, è stato inserito un inusuale meteo, che anziché informare sulla situazione climatica, illuminerà il pubblico presente sullo stato socio-politico del nostro paese e, ancora un programma televisivo, Uomini e Donne, costruito per l’audience, che in modo prosaico e confuso ragiona, come in TV, sui costumi, sui sentimenti e sui valori comuni.

Attraverso le metafore e i riferimenti sarcastici, che da sempre contraddistinguono i lavori della compagnia, l’autore vuole mostrare come la politica attuale sia ormai arrivata ad un punto di non ritorno: la società rispecchia un sistema alla deriva, dove gli individui hanno perso punti di riferimento, valori e ideologie. Ma l’analisi non è del tutto negativa, perché proprio nella figura del “professore”, protagonista della commedia, l’autore, fa trapelare un barlume di speranza per un rinnovamento ed un ritorno al significato reale dell’esercizio del bene pubblico: il massimo onore che un individuo può avere nel rivestire il ruolo politico con spirito di sacrificio ed onestà.

La commedia in dialetto manfredoniano, andrà in scena dal 4 al 7 aprile, per info e biglietti, Alex 3271259449, Roberto 3487569362, Angela 3487739904, Elvira 3488796132.

A cura di Mariella La Forgia