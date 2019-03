Nardella convocato per i Mondiali di Torun

Di:

FOGGIA, Giovedì 28 marzo 2019 – Dopo le medaglie d’oro conquistate nella prova di sciabola individuale e a squadre negli Europei Foggia 2019, arriva una nuova sfida per il foggiano Emanuele Nardella. L’atleta del Circolo Schermistico Dauno, infatti, è stato convocato nella Nazionale azzurra che disputerà i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani in programma a Torun (Polonia) dal 6 al 14 aprile 2019.

Le convocazioni coronano un periodo esaltante per il movimento schermistico foggiano che continua a riscuotere successi e consensi. Lunedì scorso, infatti, il presidente della Federazione Italiana Scherma Giorgio Scarso è stato a Foggia per salutare e ringraziare i componenti del Comitato Foggia 2019, che ha operato per la realizzazione degli Europei Cadetti e Giovani tenuti a Foggia il mese scorso. Un incontro straordinario e del tutto eccezionale, per celebrare quello che da molti è stato riconosciuto come uno degli Europei più belli di sempre.

Nei locali del Circolo Schermistico Dauno, alla presenza del sindaco di Foggia Franco Landella, del presidente del Circolo Antonio Tanzi e del presidente del Comitato Renato Martino, il numero uno della FIS Scarso ha ringraziato personalmente i singoli componenti, consegnando loro una pergamena. Tra le motivazioni scritte sugli attestati si legge: «Per l’impegno profuso nell’organizzazione dei campionati Europei Cadetti e Giovani 2019 e per aver contribuito fattivamente al grande successo dell’evento e al rilancio dell’immagine di Foggia in Europa».