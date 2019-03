Pesca, Abaterusso: “Al fianco dei pescatori in sciopero”

Di:

“Pieno sostegno ai pescatori salentini che in questi giorni stanno protestando contro le sanzioni imposte dall’Europa”. Ad affermarlo è il Presidente del Gruppo consiliare LeU/I Progressisti Ernesto Abaterusso il quale esprime solidarietà ai pescatori in protesta. “Rispetto alla presunta gravità delle violazioni commesse dai pescatori, rei secondo i commissari di utilizzare reti da pesca non conformi alle direttive europee, trovo che le multe siano assolutamente sproporzionate tanto da infliggere un colpo mortale al comparto ittico e mettere a rischio la sopravvivenza di centinaia di imprese del nostro territorio che rappresentano un settore importantissimo per l’economia salentina e in generale pugliese” prosegue Abaterusso.

“Condivido pertanto le preoccupazioni che stanno esprimendo i pescatori. È necessario agire e farlo subito. Invito pertanto la Regione a dare voce alle difficoltà di questo settore e a battersi affinché siano annullate le sanzioni e vi sia una revisione dell’attuale normativa comunitaria troppo penalizzante per chi esercita la pesca nel mediterraneo. Da parte mia continuerò a fare tutto ciò che è in mio potere per far sentire meglio la voce dei pescatori che meritano di essere sostenuti, non penalizzati” conclude Abaterusso.