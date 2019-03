Puglia: precipitazioni residue nella prima parte della giornata tra Puglia e Basilicata

GIOVEDI’ : La circolazione depressionaria in azione sulle nostre regioni di Sud-Est rinnova una diffusa nuvolosità tra mattino e prime ore del pomeriggio tra Puglia e Basilicata con precipitazioni sparse, nevose sull’Appennino Lucano intorno ai 1200-1300 metri di quota. Schiarite avanzeranno a partire da Molise e Foggiano con miglioramento su tutti i settori tra il pomeriggio e la serata. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Venti tesi da NE con mare Adriatico molto mosso, localmente agitato, specie al largo, mosso lo Ionio.

VENERDI’ : La depressione dei giorni scorsi si allontana definitivamente lasciando spazio al ritorno dell’alta pressione dal Ovest. Quest’ultima è così garanzia di tempo stabile ed assolato ovunque, eccezion fatta per qualche annuvolamento a ridosso della dorsale ma senza il rischio di piogge degne di nota. Temperature stabili o in lieve rialzo, con estremi di 10°C e punte di 14/15°C. Venti moderati settentrionali. Zero termico nell’intorno di 1600 metri. Basso Adriatico da mosso a molto mosso; Canale d’Otranto molto mosso.

SABATO: La pressione aumenta ulteriormente determinando condizioni di tempo stabile e assolato su tutti i settori, eccezion fatta per qualche esile velatura di passaggio. Temperature in generale aumento, con estremi di 10°C e punte di 15/16°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da mosso a molto mosso.