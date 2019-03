“Per ogni ricordo un fiore”, Lo Cascio “Difficile chiamarlo romanzo”

Di:

Foggia – Al teatro Giordano tra il 26 ed il 27 per lo spettacolo teatrale con Sergio Rubini “Dracula”, tratto dal romanzo di Bram Stoker, Luigi Lo Cascio ha presentato ieri sera da Ubik la sua opera prima narrativa “Per ogni ricordo un fiore”, edito da Feltrinelli.

“Molto complicato chiamarlo romanzo, mi rendo conto” le sue parole a proposito del suo libro dove possono ravvisarsi due registri.

Uno, quello del protagonista, Paride Bruno, che intraprende un viaggio in treno dalla Sicilia a Roma e che soffre di una sindrome, quella dell’incompiuto, che consiste nel lasciare incompiuto appunto tutto quello che si comincia perché sempre distratti da qualcos’altro; l’altro, quello dei vari incipit di romanzi che il protagonista e scrittore va rileggendo durante il viaggio, tra una stazione e l’altra.

Nel testo, tutto il repertorio della realtà sintattica paratattica e ipotattica con l’obiettivo di dare rappresentazione a ciascuna frase o ciascun incipit realizzati di volta in volta. Il riferimento va anche ad una sintassi che è quella tipica del web con un uso frequente del trattino.

E poi un ritorno alla sintassi regolare nelle parti del testo in cui si narra delle fermate nelle varie stazioni durante il viaggio del protagonista.

“Sfida salutare al romanzo che spinge il romanzo come genere letterario a cercare nuove forme narrative” la definizione che dà dell’opera Michele Trecca ad accogliere ed intervistare l’attore e scrittore.

Dentro la dimensione del viaggio del protagonista, Lo Cascio inserisce duecentotrenta incipit di storie che però si fermano al primo punto.

“Nasce sempre in me prima il tempo della scrittura” spiega Lo Cascio intendendo evidenziare con questo il fatto che il libro non è nato come progetto elaborato a tavolino. Gli incipit sarebbero nati dunque da un’esigenza di riportare suggestioni provenienti dalla vita.

“Questa volta mi sono chiesto se quello che mi capita poteva essere passibile di essere raccontato. Quello che mi capita non solo a livello personale, ma anche a livello di suggestioni che meritano di essere raccontate. Non ho scritto a tavolino.

Quando sono diventati circa cento gli incipit, ho intravisto il libro.

Ma credevo difficile farli diventare un libro. Quindi ho pensato ad un personaggio che avesse il compito di tenere insieme questi frammenti”. Ed è così che si spiega la vicenda di Paride Bruno, il protagonista, intorno agli incipit.

È proprio perché composto di frammenti “Questo libro si può leggere ovunque ed in qualunque momento”.

Infatti i vari testi hanno una loro autonomia di poesia che richiede un tempo di attenzione limitato a quel momento.

Alla fine succederà qualcosa che consentirà al protagonista di guarire dalla sua sindrome dell’incompiuto e che è collegata ad un funerale, come a dire che anche la morte può portare soluzioni.

Coinvolgente la lettura di alcuni passi tratti dal libro. La sala era completamente zittita dal pathos e dalla maestria tipica dell’attore esperto nel compenetrare il testo e dargli vita in profondità avendolo letto, appreso, compreso, esplorato nella sua intima essenza.

“Ho cominciato a leggere tardi” racconta a tal proposito Lo Cascio “dopo aver ammirato gli attori che rimettono insieme il testo con il regista attraverso una lettura che ogni volta ritorna a riaprire le questioni centrali del testo. E dove si sperimenta la parola tante volte. E in questo senso si tratta di una lettura molto profonda. Così, dopo il primo spettacolo e prima di frequentare l’Accademia, come in una sorta di stordimento o furore, ho cominciato a scrivere.”

Incantato e rapito il pubblico presente, costituito soprattutto da donne per quanto Lo Cascio non si sia posto come una personaggio ma piuttosto come persona portando in sala non solo la presentazione di una sua opera ma anche momenti e frammenti del suo passato e del suo quotidiano.

Daniela Iannuzzi