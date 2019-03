Sgombero ghetto Borgo Mezzanone, foto conferenza

Di:

Stamani, alle ore 10:30, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia, il Procuratore Dott. Ludovico Vaccaro, alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, ha tenuto una conferenza stampa per fornire i dettagli delle operazioni di sgombero – al momento parziale – del ghetto abusivo posto sulla ex pista adiacente il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone.

FOTOGALLERY