“Si chiamerà Futura”, convegno “Donne al Lavoro”

Si terrà domani, 28 marzo, alle 17.30, presso la sede ACLI in via Rovelli a Foggia, il convegno “Donne al Lavoro” organizzato da CGIL, CISL e UIL Foggia, nell’ambito di “Si chiamerà Futura”, serie di iniziative elaborate dalle confederazioni sindacali in occasione della Giornata internazionale della Donna.

Dopo i saluti del Presidente ACLI, Valentina Scala, l’introduzione dei lavori (Maria Tibollo, CISL Foggia) moderati da Loredana Olivieri (CGIL Foggia). A seguire la proiezione del corto “La Giornata” di Pippo Mezzapesa, l’esecuzione di brani delle flautiste del Liceo musicale “Poerio”, gli interventi programmati di un’imprenditrice (Daniela Eronia), di Maria Nobile (Chirurgo), Alfonsina Desario (Agente di Polizia), e di delegate dell’agroalimentare, del mondo della scuola e dei servizi di CGIL, CISL e UIL FOGGIA.

Dopo il “reading” (Maurizia Pavarini legge una poesia di Frida Kahlo), le conclusioni di Patrizia Dell’Anno (UIL Foggia) e gli ultimi brani musicali.

“Il focus di questo terzo appuntamento di “Si chiamerà Futura” è una riflessione a largo raggio sulle tematiche che caratterizzano il mondo del lavoro al femminile: dalle disparità di trattamento economico, alla difficile conciliazione tempi di vita/lavoro fino al mobbing e alla disamina di tutte le difficoltà che incontra una donna per affermarsi sul posto di lavoro. Il nostro obiettivo è fornire una riflessione globale sull’universo femminile e sulle discriminazioni di genere”, spiegano Olivieri, Tibollo, Dell’Anno.