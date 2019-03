Di:

Foggia, 28 marzo 2019. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, nell’ambito di una intensificazione dei controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti perpetrati su tutto il territorio della provincia, hanno tratto in arresto 2 spacciatori di nazionalità italiana trovati in possesso di 1 kg di hashish e circa 10 grammi di eroina.

In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Manfredonia: in località “bivio Lupara”, nei pressi di Zapponeta (FG), hanno intimato l’alt ad una Fiat Croma con a bordo un soggetto, classe 1983, di origini sipontine. Durante l’ispezione dell’automezzo è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro, abilmente occultato all’interno del vano adibito alla custodia della ruota di scorta, un pacco di cartone contenente 1000,00 gr. di hashish che, una volta immessi nel mercato dello spaccio, avrebbero fruttato oltre 15 mila euro.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per reati specifici, è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la custodia cautelare, agli arresti domiciliari, per essere sottoposto a procedimento penale per direttissima.

Redazione StatoQuotidiano.it