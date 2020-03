Cessione del quinto: come funziona per le forze armate?

rappresenta una soluzione molto utile in caso vi sia la necessità di provvedere ad esborsi imminenti. Acquisto di un’automobile, spese sanitarie e universitarie, apertura di una start up, piccoli investimenti ecc.; sono diverse le motivazioni che spingono un cittadino a sottoscriverlo, così da avere a disposizione in breve tempo la somma di denaro che deve essere impiegata.

Le soluzioni che possono essere adottate sono varie, ma alcune di esse sono destinate ad una fascia di utenti ben precisa, ad esempio la cessione del quinto dello stipendio. Di primo acchito verrebbero in mente i pensionati, ma vi è un’altra categoria che ha il diritto di usufruire di alcune agevolazioni in materia, ossia gli appartenenti alle forze dell’ordine. Su che Chescelta.it vengono illustrati i principali servizi dei quali può disporre il consumatore. Svariate opportunità con le quali farsi un’idea e scegliere l’opportunità più adatta alle proprie esigenze.

Cessione del quinto per le forze armate

La cessione del quinto consiste in un finanziamento che presenta tassi di interesse minori rispetto alle metodologie standard. Il soggetto che stipula il contratto restituisce automaticamente la somma tramite una trattenuta che viene eseguita mensilmente sul suo stipendio, ammontante appunto al 20 per cento dello stesso. Pertanto non bisogna provvedere al pagamento diretto di alcuna rata.

Tale servizio è indirizzato a tutti gli impiegati di attività statali e pensionati. In caso di dipendente privato la banca ha la facoltà di eseguire le dovute accertamento al fine di appurare le reali capacità economiche.

Tra i destinatari che hanno pieno diritto diritto ad ottenere tale prestito figurano i lavoratori iscritti che fanno parte delle forze armate, sia in servizio che per quelli in pensione:

Arma dei Carabinieri

Polizia di Stato

Polizia Locale

Guardia di Finanza

Esercito Italiano

Marina Militare

Aeronautica Militare

Vantaggi della cessione del quinto alle forze dell’ordine

Stipulare questo tipo di finanziamento presenta degli aspetti di gran lunga vantaggiosi rispetto ai classici prestiti che vengono erogati dagli istituti di credito presenti nel territorio nazionale. La somma infatti può essere ottenuta nonostante in passato si abbia avuto problemi con la restituzione della somma di denaro. Di conseguenza ne hanno diritto anche i comparti militari e i civili militanti negli organi di polizia che sono risultati in precedenza cattivi pagatori. Inoltre non è necessario dare alcuna giustificazione sull’utilizzo finale della somma pattuita.

Si tratta di elementi di forte differenziazione rispetto ai procedimenti standard dei classici prestiti, dove chi ha avuto problemi con i pagamenti in passato difficilmente potrebbe usufruire di un ulteriore finanziamento. Gli istituti bancari erogano la cessione del quinto soprattutto grazie ai bassi rischi di insolvenza (essendo i richiedenti dipendenti pubblici, quindi con stipendio fisso).

La durata minima è di due anni, fino ad un massimo di 10. Le modalità e le tariffe relative alla restituzione dipendono dalla portata del salario, mai superiore al quinto del totale. Il rimborso della rata viene gestito direttamente dall’Istituto di Previdenza Sociale al’Ente Nazionale Amministrativo di ciascun o entro nazionale amministrativo o l’INPS a occuparsi del rimborso delle rate.

Come richiedere il prestito

Per stipulare il contratto della cessione del quinto è sufficiente seguire la prassi standard. Come documenti sono necessari la carta d’identità, il codice fiscale, le ultime due buste paga e la documentazione inerente allo stato di servizio. L’importo si riceve in tempi brevi, velocizzando l’iter burocratico riguardo alcuni aspetti, fra cui l’invio del contratto firmato e la ricezione dell’atto di rilascio, mandati tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata.

