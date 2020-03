Covid-19, Ai Riuniti deceduto autista soccorritore 118 di Rodi. 17 ricoverati

, 28 marzo 2020 (ore 15.45). Sono 17 le persone ricoverate nei 3 reparti di rianimazione degli ospedali Riuniti di Foggia, risultati positivi al. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. Tra gli ultimi ricoveri anche un ingegnere originario di

Stamani è deceduto un autista soccorritore del 118 originario di Rodi Garganico, da tempo in gravi condizioni. L’uomo non avrebbe avuto alcuna patologia pregressa. Come riporta la redazione di Non ce l’ha fatta Nico Ciccomascolo il collega del Servizio 118 originario di Rodi Garganico (FG) e infetto da Coronavirus. Ha dovuto arrendersi all’orrore del COVID-19. Aveva appena 49 anni ed era ricoverato da qualche settimana presso la Terapia Intensiva degli Ospedali Riuniti di Foggia. Lo piangono i colleghi, lo piange la comunità rodese, lo piange il Gargano e tutta la Puglia sanitaria”. “E’ l’ennesima vittima di una guerra senza armi e senza difesa contro il “mostro invisibile” del Covid-19. Lavorava nella postazione di Cagnano Varano“.

Ieri sera ai Riuniti il decesso di un 80enne circa di San Giovanni Rotondo, come reso noto dallo stesso sindaco del centro garganico. Nel frattempo ricoverato un parente dell’uomo di San Marco in Lamis, di recente deceduto ai Riuniti.