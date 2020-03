Covid-19, Apricena: “Consegnate 1500 mascherine alle 4 Farmacie della nostra Città”

“Carissimi,

questa mattina insieme all’Assessore Giuseppe Solimando abbiamo consegnato le prime 1500 mascherine alle 4 Farmacie della nostra Città. Abbiamo deciso di affidare a loro il compito di consegnarle GRATUITAMENTE ai nostri cittadini che REALMENTE ne hanno bisogno.

Dal momento che TUTTI SIAMO OBBLIGATI A RESTARE A CASA e di uscire solo per necessità, chiediamo ai nostri concittadini, di evitare di arrecarsi in massa alle farmacie. Abbiamo chiesto alle Farmacie stesse di consegnarle a chi ha ESTREMA NECESSITA’. Chiediamo quindi a chi ne ha veramente bisogno, per motivi di anzianità, di patologie, di rischio professionale, di recarsi per ritirarle. Siamo certi, che anche in questo caso, prevarrà il grande senso di responsabilità e di solidarietà che sta inorgogliendo tutti gli apricenesi.

Una parte di queste mascherine è stata consegnata anche alla Polizia Locale e alle 2 associazioni di Protezione Civile, affinché anch’essi possano donarle a quei cittadini in difficoltà, che a seguito di operazioni di controllo e di assistenza ne dovessero necessitare.

Tengo a precisare, che come è noto, trovare mascherine in questo momento è molto difficile, siamo riusciti a comprarle grazie ai canali diretti, che alcune aziende del nostro territorio hanno con la Cina, proprio per dare un mano a chi da tempo cerca questa protezione e non riesce ad averla. E’ sola la prima consegna, la settima prossima ne avremo altre 2000, e l’altra ancora 2000. Un vero miracolo, in questo momento, ecco perché vi chiediamo collaborazione e serietà.

Ringraziamo dal profondo del cuore le Farmacie per la disponibilità, la Polizia Locale e le Associazioni AVEA e CROCE ROSSA per il lavoro che come noi, stanno facendo in trincea in questo momento doloroso.

#RestiamoaCasa

#CoraggioApricen a

#SiamoUnaForza”

Il Sindaco di Apricena Antonio Potenza