Covid-19, Cerignola: 27 casi positivi, di cui 4 deceduti. In quarantena 125

Prosegue incessante il lavoro delper l’emergenza, su tutto il territorio comunale, soprattutto nelle borgate.Di seguito alcune informazioni utili:NUMERO UNICO di riferimento del C.O.C. 339.87.54.204. Per segnalare qualunque necessità tipo: Esigenza di domiciliazione della spesa alimentare, Domiciliazione farmaci; Assistenza Sociale; Eventuali adempimenti pratiche burocratiche.

Il 27 marzo è ripreso a pieno regime l’attività del Comando della Polizia Municipale, con controlli diretti sul territorio unitamente alle altre Forze dell’Ordine.

Disinfestazione e pulizia strade Sabato 28 marzo dalle ore 21,00 sarà effettuata a cura degli agricoltori di Cerignola la disinfestazione sull’intero territorio cittadino. Pertanto, tutta la cittadinanza è invitata a tenere balconi e finestre chiuse. Un grande ringraziamento a tutti gli agricoltori e alle loro associazioni di categoria che stanno garantendo gratuitamente questo importante servizio alla collettività

Situazione contagi aggiornata Il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alle ore 17.30 della data odierna, dall’inizio dell’Emergenza Covid-19 risultano:

Totale casi positivi Cerignola 27 (di cui 04 deceduti) Totale persone in quarantena 125.

SOLIDARIETA’ SOCIALE Sono centinaia le richieste di aiuto sociale pervenute al numero unico di emergenza del C.O.C.. per cui si rivolge un accorato invito a tutta la cittadinanza a gesti di solidarietà a favore dei meno fortunati. Oltre alla raccolta alimentare ripresa oggi davanti ai supermercati, da parte di alcune associazioni di volontariato e della Caritas, si può donare: Aziende: contatti diretti con il C.O.C. (numero unico) per le formalità di consegna e fiscali Beni alimentari (di ogni genere) e non alimentari (detersivi, beni di consumo alla persona) Dispositivi di protezione (guanti, mascherine, copriviso artigianali, gel disinfettante, ecc.)

Piazza della Repubblica, 1 – 71042 Cerignola (FG)

Tel./Fax 0885 410.294 – Cellulare Emergenza 339.87.54.204

e-mail:protezione.civile@comune.cerignola.fg.it

PEC:coc.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Privati: consegna dei beni direttamente presso la Caritas di Cerignola su Piano S. Rocco. Beni alimentari (di ogni genere) e non alimentari (detersivi, beni di consumo alla persona) Dispositivi di protezione (guanti, mascherine, copriviso artigianali, gel disinfettante, ecc.) Da domani nella quotidiana comunicazione del C.O.C. sarà attivata una apposita sezione con i nomi delle Aziende benefattrici e dei privati particolarmente generosi, al fine di permettere il giusto riconoscimento e gli eventuali ringraziamenti da parte dei cittadini.

Servizio a Domicilio Tutti i commercianti dei beni di prima necessità autorizzati all’apertura (Farmacie, Supermercati, Macellerie, Generi alimentari, Ristoranti, Pizzerie, Bar, Igiene per la casa, etc) possono comunicare al numero unico per l’emergenza, se le loro attività si sono organizzate per il servizio a domicilio. Da domani, anche per questa informazione, sarà attivata una apposita Sezione con i nomi delle attività che svolgono e garantiscono la consegna a domicilio.

Trasferimenti e uscite di casa A seguito delle ultime disposizioni governative, si comunica che è presente sul sito del Comune di Cerignola, nella apposita sezione coronavirus, Polizia Municipale, l’ultimo modello di autocertificazione per gli spostamenti.

http://www.comune.cerignola.fg.it/cerignola/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20228

SI INVITANO TUTTI I CITTADINI A RIMANERE NELLE PROPRIE CASE, SALVO I SOLI CASI URGENTI E SPECIFICI PREVISTI DALLE NORME. #iorestoacasa