Digitalizzazione delle banche, focus sulle nuove opportunità per il settore

Anche se tendenzialmente gli italiani sono un popolo di conservatori, è innegabile il fatto che la digitalizzazione progressiva di tutti i comparti sociali, economici ed amministrativi sia utile e apprezzata. Adoperare il pc o, ancor meglio, lo smartphone per compiere velocemente azioni che prima richiedevano tempo e organizzazione è una convenienza non da poco, specie se si pensa al ritmo frenetico del quotidiano.

In questo frangente si colloca anche la digitalizzazione delle banche, un processo inevitabile che punta a migliorare non solo la fruizione dei servizi da parte degli utenti, ma è un volano in termini di efficienza e di produttività aziendale interna.

A confermare la vocazione necessaria e quasi fisiologica del comparto bancario verso il digitale è anche il report della S&P Global Ratings, “Tech Disruption in Retail Banking: Italian Banks Not Adapting To The Digital World Quickly Will Be Left Behind”. All’interno di questo documento si suggerisce e si avalla la digitalizzazione bancaria come un volano fondamentale per crescere a livello aziendale e operativo, consegnando ai clienti dei servizi innovativi e più appetibili. Chiaramente, questi servizi rendono anche più concorrenziale il profilo della banca stessa rispetto ai competitor, consentendole di porsi in netto vantaggio.

Tra l’altro, cosa certamente non trascurabile, la digitalizzazione sarà sempre più ricercata dalle nuove generazioni, ovvero i nativi digitali abituati a gestire ogni dettaglio della propria vita con lo smartphone, e che dunque, tenderanno a scegliere servizi che maggiormente assecondano il loro stile di vita.

In Italia il processo di digitalizzazione delle banche non è spedito come negli altri Paesi, ma procede più lentamente, dato un maggior ‘attaccamento’ allo sportello bancario. In uno scenario complessivo certamente lento in termini di transizione al nuovo digital-paradigma, ci sono delle eccezioni, ovvero delle realtà che fin da subito hanno dimostrato una predilezione prettamente digitale, come ING, la banca olandese nata digitale e che, fin dagli esordi, ha operato solo in tal senso ponendosi in ottica pionieristica verso l’attuale digitalizzazione del comparto. Non è un caso, infatti, che ING stia lavorando ad una nuova piattaforma digitale, la ING Model Bank, che punta alla fruizione di tutti i servizi bancari esclusivamente da smartphone. Così come ha dichiarato Ignacio Julia Vilar, capo del progetto, una parte sempre più consiste di utenti si collega da smartphone per usufruire dei servizi e dei prodotti bancari, dunque occorre pensare non in un ottica “mobile first”, ma addirittura “mobile only”.

Ruolo fondamentale in questo frangente avrà la ING app, che verrà riprogettata nell’ottica di una gestione più semplice e intuiva del profilo utente. Ma non solo. Anche prodotti e servizi saranno studiati per andare incontro a nuove e più specifiche esigenze. In un momento storico dove stare al passo con i nuovi processi risulta fondamentale, ancora una volta la digitalizzazione è la risposta giusta alla quale aderire e che mette tutti d’accordo, sia gli operatori di settore, che gli utenti.

(messaggio privo di attribuzione commerciale)