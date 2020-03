Gatta “Deceduto Pino Tulipani, una persona di grande umanità e valore”

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia. “Non ci sono parole per descrivere la commozione e il dolore per la scomparsa improvvisa del Garante dei Disabili, Pino Tulipani.per far valere i diritti delle persone con disabilità e accrescerne le tutele. La notizia della sua scomparsa mi ha colpito profondamente: solo qualche settimana fa, era ad un convegno insieme a me a Manfredonia sul mondo delle disabilità. Di lui conserverò sempre un ricordo importante e la comunità, tutta la Puglia, perde una persona di grande umanità e valore”.