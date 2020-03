Investire in Forex: piattaforme e conto demo per la pratica

Faresignifica operare sui mercati economici acquistando o vendendo beni e servizi quotati in borsa. Gli strumenti finanziari su cui è possibile speculare sono numerosi. I trader possono investire attraverso l’utilizzo delle piattaforme di trading online messe a disposizione dai broker. Le piattaforme, su cui avvengono le, non sono altro che dei programmi informatici che consentono l’accesso ai mercati e permettono al broker di seguire i propri clienti.

Il requisito necessario per fare trading online è certamente avere una buona connessione internet, così da poter usufruire delle piattaforme e dei loro strumenti di analisi e valutazione. Tra questi, il conto demo è forse la risorsa più preziosa per un trader alle prime esperienze. Con conto demo si intende un conto aperto presso un broker tramite il quale è possibile fare simulazioni di investimenti senza correre il rischio di perdere il proprio capitale. Inoltre l’utente può osservare i trader più esperti, iscritti alla piattaforma, operare online, così da studiarne le strategie adottate.

Il trading CFD è una delle modalità più diffuse tra gli investitori, soprattutto tra coloro che investono in Forex, ovvero sui mercati valutari.

Il mercato “over the counter”

Il mercato del Forex è uno spazio virtuale in cui hanno luogo gli scambi di valuta. Molto utilizzato dai grandi intermediari finanziari quali banche e società di investimento, questo mercato rimane al di fuori dei circuiti ufficiali. Per tale motivo è denominato mercato OTC, ovvero over the counter. Quindi, a differenza di altri strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e titoli, le operazioni su Forex non avvengono in borsa: lo scambio di valute ha luogo direttamente tra le due parti interessate in una rete OTC attiva H24. Questo mercato include tutte le valute esistenti in circolazione e, per via dei numerosi fattori che potrebbero influenzarne l’andamento, risulta complicato per un investitore prevedere il cambio dei tassi di interesse. Con tasso di interesse si intende il prezzo al quale è acquistabile una valuta.

Per tale motivo, molti trader che investono in Forex decidono di appoggiarsi a piattaforme di trading CFD, le quali offrono numerosi strumenti per aiutare l’utente nelle speculazioni finanziarie. Il conto demo forex è uno di questi, completamente gratuito, permette ai trader meno esperti di fare esperienza nel mercato valutario tramite una piattaforma di simulazione online.

Le piattaforme di trading CFD

I CFD, acronimo di contract for difference, sono degli strumenti finanziari offerti dai broker e messi a disposizione sulle piattaforme di trading online. Semplici da comprendere, non richiedono al trader particolari capacità tecniche.

Questi contratti replicano il prezzo di un prodotto finanziario e l’investitore non deve più acquistare il bene ma concentrarsi unicamente sull’andamento della quotazione. Quindi la compravendita avviene solo sul prezzo e il trader opera sui rialzi o ribassi. In questo modo è possibile fare profitto in qualsiasi situazione di mercato, buona o cattiva che sia. La speculazione quindi è bastata sulla vendita o l’acquisto di CFD, che non presentano commissioni sulle piccole liquidità e sulle transazioni e non hanno scadenza. Ciò dà la possibilità all’utente di aprire più posizioni e mantenerle fino al tempo necessario. È molto importante scegliere con attenzione la piattaforma di trading CFD. In primo luogo, è necessario che piattaforma e broker risultino regolamentati e siano in possesso della licenza per operare nel mercato di riferimento e nel paese in cui distribuiscono i servizi. Gli istituti europei che rilasciano gli attestati sono MIFID, CONSOB, FCA e CySEC. Prendere qualche informazione in più sull’intermediario finanziario, ovvero il broker, al quale ci si vuole appoggiare, non può che aumentare i livelli di sicurezza delle proprie speculazioni.

(messaggio privo di attribuzione commerciale)