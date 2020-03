Conte “Cibo, povertà: 4.7 miliardi euro per i Comuni. Scuola – attività non necessarie: proroghe”

, 28 marzo 2020. Il presidente del Consigliosta tenendo una conferenza stampa a Palazzo Chigi intorno alle 19.20. “Abbiamo lavorato intensamente per un provvedimento di grande impatto, coinvolgendo idi tutti i Comuni italiani: abbiamo appena firmato un D.P.C.M. che dispone la somma di 4.300.000.000 di euro a valere sul fondo di solidarietà comunale, un anticipo del 66% rispetto a somme previste a maggio.. Buoni spesa, iniziative, sconti. Ci confidiamo che dall’inizio della prossima settimana, i sindaci siano in grado di attivarsi in tal senso. Non vogliamo lasciare nessuno solo, specie in questa fase dove ci sono sofferenze più grandi”.

Nel corso della conferenza il Premier Conte ha fatto appello anche alla grande distribuzione. “Stiamo lavorando intensamente per tutti i lavoratori, per gli ammortizzatori sociali, per le mobilità. Previsti bonus per tutti i settori produttivi, della cultura, dello spettacolo”.

Conferenza stampa In diretta da Palazzo Chigi Pubblicato da Giuseppe Conte su Sabato 28 marzo 2020

IL PREMIER GIUSEPPE CONTE (FACEBOOK)