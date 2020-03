Manfredonia, ecco la lista dei supermercati per servizio spesa a domicilio

, 28 marzo 2020. Anche nell’attuale fase di emergenza da COVID-19 è attivo il Servizio Sociale Professionale del Comune di Manfredonia, raggiungibile attraverso i seguenti canali:dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il Martedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 oppure attraverso posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: servizisociali@comune.manfredonia.fg.it

“Le persone in condizione di fragilità socio-economica, anche a causa della situazione emergenziale in atto, potranno rivolgersi al predetto Servizio per attività di consulenza e valutazione delle modalità di sostegno più opportune ed adeguate.” La Commissione Straordinaria (Piscitelli – Crea – Soloperto)

SUPERMERCATI MANFREDONIA SERVIZIO SPESE A DOMICILIO

Decò Supermercato – Via di Vittorio 56/58

Telefono 0884 533441

Gratuito se la spesa supera le 40 euro, se l’importo è inferiore prevede un contributo extra. Massime due casse d’acqua.

Famila Manfredonia Superstore

Telefono 3480919291 – Puoi ordinare anche con l’App “MegaApp Dok Famila”

ALIMENTARI

Gastronomia Tomaiuolo Generi alimentari

Via Antiche Mura 275 – Tel. 0884661575

Bottega Amica Manfredonia

Spesa a domicilio dal lunedì al sabato 8-12; 18-20

3271085885

Market Antichi Sapori

Via Antiche Mura 45 – Tel. 3405688154 Vincenzo

MarketLu

Alta Gastronomia – Consegne a domicilio al numero 3358046290

Market Boomerang di Biondi Annarita

Via Tribuna 124 Manfredonia – 0884660826 3491161982

Gastronomia al Duomo

Consegne dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 20

Tel: 0884660303

ACQUA E BIBITE

Troiano Paolo – via Gargano 98

consegna domicilio 0884 58 20 50 oppure 348 32 40 132

FRUTTIVENDOLI

FruttaChic da Federico – Via Scaloria 102

Whatsapp 3428658582 – Tel 3277735189 e 3428658581

La Frutta a Cinque Stelle di Saverio Totaro

Via delle Antiche Mura 273 – 3396511961

Fruttitalia – Frutta, verdura, alimenti

Telefono 3450338061 – Giuseppe

Via G. di Vittorio 299 – Frutta, verdura, alimenti

Frutelleria Cillopà (zona Stazione)

Consegna a domicilio 3463549372