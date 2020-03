Manfredonia, Moscone prega davanti alle porte chiuse della cappella cimiteriale

#

Padre Franco ieri si è recato al cimitero di Manfredonia per pregare affinchè il Signore aiuti il suo popolo, consoli il pianto di chi è nel lutto e accolga nella sua pace i fratelli e le sorelle defunti. # retesmash

“Un padre per tutti i figli.

Una preghiera davanti alle porte chiuse della cappella cimiteriale per chiedere che si spalanchino quelle del cielo per i tanti nostri cari defunti.

La voce rotta dalla commozione.

I guanti e la mascherina come insegne pastorali di un vescovo che piange e spera assieme al suo popolo.

Grazie, P. Franco Moscone!”