Morte di Pino Tulipani: cordoglio del capogruppo Pd, Paolo Campo

Bari. “Un paladino dei disabili, per i quali ha combattuto da sempre molte battaglie, sino ad essere eletto Garante regionale. Per noi consiglieri un volto amico, perché Pino Tulipani era anche un dipendente dei nostri uffici, un volto caro a tutti. Un uomo del quale sentiremo tutti la mancanza”. Così il presidente del Gruppo Pd del Consiglio regionale, Paolo Campo, a nome anche dei consiglieri, esprime il suo cordoglio per la scomparsa improvvisa di Giuseppe Tulipani, 59 anni, Garante regionale delle persone con disabilità, originario di Molfetta e residente a Giovinazzo. Con un passato nelle amministrazioni locali e nella Protezione civile (era cavaliere della Repubblica), Tulipani è sempre stato attivo nel volontariato sociale a favore di persone affette da autismo, disturbi psichici e comportamentali. Era fondatore e presidente dell’Associazione Angeli della Vita, organizzazione no profit di Giovinazzo per il sostegno dei disabili psichici e delle loro famiglie. “Alla famiglia di Pino – aggiunge Campo – va la vicinanza mia personale e dei consiglieri del Gruppo del Partito Democratico”.