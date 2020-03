Noleggio a lungo termine, focus sui vantaggi fiscali

Ilè una tendenza sempre più apprezzata soprattutto da liberi professionisti e da aziende in virtù degli importanti vantaggi di natura economica e fiscale. Innanzitutto i noleggi long term consentono alle aziende di pianificare il budget a seconda delle loro attività, limitando quindi le spese impreviste ed i tempi morti. I canoni mensili di contratto infatti comprendono tanti altri servizi come bollo auto, assicurazione, manutenzione ordinaria, assistenza stradale ecc.

Ai vantaggi economici si affiancano poi quelli fiscali, in quanto questa tipologia di noleggio consente di accedere a deduzioni e detrazioni che variano a seconda dell’utilizzo del mezzo. I professionisti con partita IVA possono dedurre l’importo dei canoni di noleggio che si suddividono in due voci: la quota finanziaria e la quota servizi. La prima equivale alla quota noleggio, mentre la seconda comprende gli altri costi come servizi accessori, manutenzione, assicurazione ecc. Le due voci devono essere riportate separatamente per poter usufruire dell’agevolazione fiscale. Nel caso in cui il veicolo è utilizzato solo come bene strumentale nell’attività dell’impresa, oppure se è adibito ad uso pubblico, è possibile richiedere una detrazione fino al 100% dell’intero importo sia della quota finanziaria sia della quota servizi.

La deduzione per la quota finanziaria e per la quota servizi scende al 70% se il veicolo viene assegnato in uso promiscuo ad un dipendente in fringe benefit (voce addizionale alla retribuzione). Se invece il mezzo non viene considerato come bene strumentale e non è dato in concessione ad un dipendente come fringe benefit, allora la detrazione equivale al 20% sia per la quota finanziaria, che può arrivare ad un massimo di 3.615,20 euro con ragguaglio ad anno, sia per la quota servizi. Per gli agenti di commercio la deducibilità dei canoni arriva fino ad un massimo di 5.164,57 euro; per i costi connessi ai servizi la deducibilità invece è di massimo 4.131,66 euro.

I canoni di noleggio a lungo termine sono considerati prestazioni di servizio ed in quanto tali possono essere scaricati. Anche in questo caso ci sono dei limiti che cambiano a seconda delle finalità d’uso. Se un veicolo viene impiegato come bene strumentale o ad uso pubblico, si può accedere ad una detrazione dell’imposta pari al 100% sia per quanto riguarda la quota finanziaria sia quella dei servizi. Se il veicolo non è impiegato ad uso strumentale, la deducibilità scende fino al 40%. Nel caso in cui il mezzo viene concesso in “fringe benefit” ad un dipendente, la detrazione scende al 40%. Infine un agente di commercio può accedere ad una detrazione pari al 100% della quota noleggio e della quota finanziaria.

Sul mercato sono disponibili diverse tipologie di auto per assecondare le necessità di ogni cliente.

