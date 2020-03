Pelù “A Foggia con Gianna, da quest’esperienza può nascere una canzone”

. “Ho imposto a tutti guanti, mascherine, amuchina, distanze di sicurezza e lavaggio delle mani serrato molto prima che diventasse obbligatorio. Avevo intuito subito che questa cosa del virus fosse grave“. Lo ha detto al Corriere Fiorentino l’artista Piero Pelù, un “padre di famiglia che sta passando la quarantena a Foggia, città di sua moglie Gianna, a pochi mesi dal loro matrimonio”. “Una canzone sul coronavirus? Forse sì, sto scrivendo appunto su ciò che stiamo passando. Ma il mio primo pensiero è la battaglia per la salute e mi ero già portato avanti”.

“Ho i miei genitori, 92 e 82 anni, a Firenze, e per fortuna stanno benissimo, mia figlia e mio nipote a Milano, altri parenti a Roma e delle zie molto anziane: noi Pelù siamo zingari sempre in movimento — dice — ma ora tutti a casa rispettando le regole in modo ferreo e viviamo tutti molto sul chi va là”.