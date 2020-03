“Solidarietà alla famiglia Cicciomascolo e agli operatori RSA San Raffaele”

, 28 marzo 2020. “In queste ore tragiche, drammatiche, che vedono la Capitanata duramente provata dall’emergenza COVID-19, la morte dici colpisce ancora più profondamente. Perché Nicola, come tutti gli operatori 118 e il personale medico-sanitario era impegnato in questa lotta impari per contenere il Coronavirus e per portare soccorso e assistenza a tanti cittadini. Una lotta spesso combattuta senza gli indispensabili dispositivi di protezione.”. Queste le parole di cordoglio di Gianni Ricci, Segretario Generale UIL FOGGIA e Gino Giorgione, Segretario Generale UIL-FPL FOGGIA in relazione alla morte dell’operatore del 118 di Cagnano Varano e alla situazione specifica della RSA.

“Nell’esprimere cordoglio e solidarietà alla famiglia e ai colleghi di Cicciomascolo e agli operatori della RSA San Raffaele di Troia, rimarchiamo che, in applicazione del protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità, dei servizi sanitari e socio assistenziali in relazione all’emergenza COVID, sottoscritto da CGIL, CISL, UIL confederali e di categoria e il Ministero della Salute il 25 marzo scorso, chiederemo l’attivazione urgente del Comitato Territoriale per il monitoraggio e la segnalazione delle situazioni più critiche presenti sul territorio di Capitanata e l’attuazione dei più recenti provvedimenti in tema di protezione individuale e sicurezza”, concludono Ricci e Giorgione.