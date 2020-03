D’Aloisio “La mia indennità da sindaco di Zapponeta per l’acquisto di tamponi”

Zapponeta, 28 marzo 2020. “. Ho preso contatti con il fornitore e già nella giornata di lunedì saranno disponibili presso i medici di base di Zapponeta che ne potranno disporre secondo le loro indicazioni. “Come Sindaco come cittadino Italiano e come Cristiano mi sono sentito in dovere di contribuire con questo piccolo gesto in un momento così drammatico.. Adesso è il momento della solidarietà non possiamo sottrarci”.

Lo comunica a StatoQuotidiano il dr. Enzo D’Aloisio, sindaco di Zapponeta.