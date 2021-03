I due crocifissi di San Leonardo di Siponto

Nel maggio del 2003, pubblicai un articolo sul periodico “Il Corriere del Golfo e del Gargano” (quindicinale di successo, di informazione culturale, turistica, politica e sociale del Gargano), sponsorizzato dall’amico imprenditore Michelangelo Brigida, sulla storia dei due Crocifissi di San Leonardo di Siponto.

Lo spunto, mi fu dato da alcuni appunti del canonico don Silvestro Mastrobuoni, nei quali l’esimio studioso evidenziava che l’antica chiesa di San Leonardo, custodiva, non uno, ma due Crocifissi: quello famoso, risalente tra la fine del XII e gli inizi del XIII sec. e l’altro invece del XVI secolo.

Notizie storiche sulla Badia di San Leonardo di Siponto

L’abbazia di San Leonardo “delle Matine” o altrimenti detta di “Lama Volara”, risale al sec. XII, anche se ci sono tracce di maggiore antichità. La badia, nel 1127 fu affidata ai Canonaci Regolari di S.Agostino. Nello stesso anno i quattro benefattori Sbimmiro figlio di Giovanni Ziti, Castaldo di Guisenolfo, Maraldo di Sicone e Guiso di Nandenolfi della città di Siponto, presente il giudice Besanzio, donarono le loro terre proprio in Lama Volara al priore Pietro della chiesa di S. Leonardo. Ne stipulò il contratto di donazione il notaio Leone nell’anno ottavo dell’imperatore D’Oriente Kalo Giovanni, durante il mese di maggio, corrispondente alla data 1127 (Camobreco, Regesto di S.Leonardo di Siponto, Roma, Loescer 1913). Successivamente, nel 1261, la badia passò alla gestione dell’Ordine Teutonico di S.Maria di Prussia, che vi apportò alcune modifiche. Sin dal XII secolo funzionava come romitorio e ospedale per i pellegrini e, per i crociati che si recavano alla Grotta di S.Michele Arcangelo a Monte S.Angelo. Quest’ultimi, esercitavano tale culto rituale, prima di andare a combattere in Terra Santa. Dell’antica fabbrica dell’ospedale di S.Leonardo si fa menzione nel documento 10 del Camobreco sotto la data del 30 giugno 1137, che così recita: “Ecclesiam S.Leonardi nec non hospitalem domus, sitam in Lama Volari”. A partire dal 1484, come scrisse lo studioso Mario Spedicato, la badia per volontà di papa Innocenzo VIII venne commentata e divenne come tante altre in Capitanata, uno strumento nelle mani dei Cardinali del Sacro Collegio, che di volta in volta la assegnavano a personaggi di potenti famiglie italiche. Dalla metà del XV sec. e fino agli inizi del XIX sec. la badia fu affidata ai frati Francescani. Nel corso dei secoli, l’Abbazia di S.Leonardo, è stata decantata (per la sua importanza storica, per la bellezza delle fabbriche conventuali e per l’architettura della sua antica chiesa e del suo magnifico portale) da studiosi, archeologi e viaggiatori, quali: Emile Bertaux che ne parla della “ricchezza del portale scolpito che immette nella nave di sinistra”; da Charles-Francois Lenormant che ne descrisse pienamente lo stile; dal medievista Ferdinand Gregorius che così scrisse in merito alla chiesa e al suo portale dell’antico tempio: ”la Chiesa ha una porta bellissima ed una tribuna di pure stile romanico”; da Carl Arnold Willemsen e Dagmar Odhenthal; da Artur Haselof che definì l’antica chiesa e il suo portale: “mirabile, tutta adorna di splendidi fregi e tralci di animali”; e infine da Alfredo Petrucci che nel 1921 analizzò la struttura della chiesa ed in particolare il suo portale. Di quest’ultimo, descrisse nei dettagli la sua straordinaria finezza scultorea. Sempre nel secolo scorso, la Badia è stata oggetto di interessanti studi e pubblicazioni nel tempo da parte del canonico Silvestro Mastrobuoni, dell’ing. Antonio Ferrara, del rag. Nicola De Feudis, del prof. Cristanziano Serricchio, dell’arch. Nunzio Tomaiuoli, della prof.ssa P. Belli D’Elia, dell’arch. Franco Sammarco e di altri cultori d’arte e di storia, quali: prof. Guido Pensato, prof. Antonio Ventura, prof. Mario Spedicato, arch. Antonello D’Ardes (attento studioso della fabrica di S.Leonardo), dott. Lorenzo Pellegrino, dott. Nicola Grasso e lo studioso foggiano dott. Gennaro Arbore. Quest’ultimo appassionato bibliofilo, scoprì il manoscritto inedito de: “Il Cabreo di S.Leonardo di Siponto”, che donò al Comune di Manfredonia, dopo aver avuto assicurazione che l’importante ritrovamento venisse pubblicato. Il prezioso manoscritto, unico e antico, dello scopritore Arbore, fu pubblicato dall’amministrazione comunale di Manfredonia, retta dall’avv. Gaetano Prencipe, nel gennaio del 2000-presso la Buona Stampa s.p.a.,Ercolano per le Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a., Napoli. L’importante pubblicazione storica de: “Il Cabreo di San Leonardo di Siponto” (1634-1799), è stata egregiamente curata da Guido Pensato, con i contributi di: Guido Pensato, Saverio Russo, Mario Spedicato, Antonello D’Ardes, Antonio Ventura. Nel 1809, con il decreto di soppressione di re Gioacchino Murat degli enti ecclesiastici nel Regno di Napoli (di abbazie, conventi, monasteri, chiese, cappelle e confraternite), la badia subì un irreversibile declino. Il 10 maggio 1950, dopo circa un quarantennio di totale abbandono, la chiesa Abbaziale di San Leonardo, mirabile esempio di stile romanico-pugliese, fu riaperta al culto grazie al grande impegno e competenza del canonico prof. Silvestro Mastrobuoni, studioso, cultore di livello, teologo e autore di scritti vari, alcuni dei quali, sull’Abbazia di San Leonardo di Siponto. Lo stesso sacerdote, nei suoi appunti (manoscritti e dattiloscritti), evidenziò che l’antica Chiesa di S.Leonardo era rimasta chiusa e profanata dalla famiglia Zappetti (che fu tra l’altro proprietaria delle fabbriche conventuali e della masseria detta di San Leonardo delle Matine). Sempre dai manoscritti di don Mastrobuoni, si rileva ancora, che nell’ottobre del 1953, i locali dell’antico ospedale erano ancora adibiti a ovile da pastori abruzzesi per la custodia delle loro pecore. Va evidenziato, che presso la badia di S.Leonardo, da secoli ogni anno, il 21 giugno, nel corso del solstizio d’Estate, ha luogo, come pochi al mondo, uno spettacolare e misterioso fenomeno. Attraverso il rosone situato nella volta a botte nella navata centrale della Chiesa, intorno alle ore 13,00 dell’orario legale (circa le 12,00 di quello solare), il sole penetra scandendo il suo ritmo naturale e disegna sul pavimento una luce a undici petali, che simboleggia la Pentecoste, ovvero lo Spirito Santo che scende sul capo e illumina le menti.

Il restauro dell’antico Crocifisso del XII –XIII secolo

Nel settembre del 1955 un comitato di cittadini presieduto dal can. don Silvestro Mastrobuoni si interessò del recupero e del restauro dell’antico e prezioso Crocifisso ligneo di San Leonardo. L’opera di grande pregio artistico, è stata tenuta per anni in uno stato di abbandono nella chiesa di S.Leonardo. Il Crocifisso scolpito come sostengono alcuni studiosi da un intagliatore dauno tra la fine del XII e gi inizi del XIII secolo, funge quasi da ponte tra il mondo delle icone e quello delle sculture.

Nel settembre del 1956 il prezioso Crocifisso fu portato a Roma presso l’Istituto Centrale del Restauro per il suo recupero. Nel 1958, dopo il ripristino, il prezioso Crocifisso, fu inviato in mostra presso l’Expo di Bruxelles (nel padiglione Vaticano).

La pregevole opera, dopo la sua esposizione a Bruxelles, fu costodita con procedure forzate, prima per 28 anni presso la Soprintentenza AA.AA.AA.SS. della Puglia e successivamente nella Pinacoteca Provinciale di Bari. Sempre negli anni ’50, lo studioso don Mastrobuoni, che tanto si era prodigato per il recupero dell’importante badia di S.Leonardo, sollecitò più volte attraverso la stampa il ritorno del Crocifisso a Manfredonia. L’intraprendente canonico non vide realizzato quanto aveva con grande impegno peronato, a causa della sua dipartita che avvenne a Napoli il 28 gennaio 1966. Successivamente gli “Amici di don Mastrobuoni” che operavano presso il Centro di Cultura Popolare e Biblioteca “Antonio Simone” si riunirono promuovendo un ordine del giorno finalizzato alle iniziative da intraprendere per il ritorno del Crocifisso di S.Leonardo nella nostra Città. Nell’ottobre del 1983 l’Assessorato alla Cultura del Comune di Manfredonia, insieme ai rappresentanti della locale Azienda di Soggiorno e Turismo, dell’Archidiocesi di Manfredonia e della Soprintendenza di Puglia, dopo una riunione congiunta sollecitarono attraverso una lettera invita al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali il ritorno a breve scadenza del prezioso Crocifisso per collocarlo nella Cattedrale di Manfredonia.

Altri importanti interessamenti seguiranno per il ritorno in loco del Crocifisso, come quello dei componenti del Centro di Documentazione Storica di Manfredonia, dell’arcivescovo Valentino Vailati e di altre autorità locali. Finalmente nell’aprile del 1985, dopo varie peripezie burocratiche il Crocifisso di S.Leonardo ritornò a Manfredonia e fu allogato nelle Chiesa Madre, nella cappella a sinistra entrando in Cattedrale, alla venerazione dei fedeli. Del Crocifisso di San Leonardo e del suo gradito ritorno a Manfredonia, si interessò nel 1986 con oculata competenza il sac. don Pasquale Vescera del seminario Arcivescovile che pubblicò un opuscolo in collaborazione con il Centro di documentazione Storica di Manfredonia intitolato: “Il Crocifisso di S.Leonardo”.

L’altro Crocifisso di S.Leonardo di epoca rinascimentale

La Chiesa di San Leonardo come scrisse nei suoi appunti , dopo la seconda guerra mondiale, don Silvestro Mastrobuoni custodiva due Crocifissi. Quello famoso (ammirato e decantato nel tempo da studiosi e non), risalente tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo e un altro scolpito anche su legno del XVI secolo, sicuramente trafugato: “…di questa Chiesa, dove nel 1525 c’erano, come parla il P. Leandro Alberti, che l’aveva visitata in quell’anno stesso grandi reunamenti di ferramenti di diverse maniere, siccome di catene, boghe, colari et d’altre simili generazioni di ferramenti (da tener pregioni, et catenati li luomini) “in memoria della loro liberazione dalle carceri” tanto dei cristiani quanto de gli infedeli, et anche delle Galee”, restano soltanto questi due Crocifissi di legno. Il primo sembra costruito nel sec. XIII, l’altro probabilmente nel sec. XVI.”. Dove sia andato a finire quest’altro prezioso Crocifisso del XVI sec. è un mistero. Di certo, che la Chiesa di S.Leonardo per anni è stata “profanata” anche da pastori abruzzesi che avevano utilizzato i locali per le loro masserizie. Mi chiedo da anni, se è possibile che un opera così importante, che ho allegato in una foto d’epoca al presente articolo, sia scomparsa nel nulla. Sicuramente, credo, che prima dell’interessamento del recupero dell’Abbazia di S.Leonardo da parte del canonico Silvestro Mastrobuoni, il Crocifisso rinascimentale era già sparito dalla Chiesa di San Leonardo.

**Le note storiche e bibliografiche relative al presente articolo, insieme ad altre notizie storiche saranno pubblicate in un inserto dal titolo: “I due Crocifissi di S.Leonardo di Siponto”.