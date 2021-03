Il legame tra Probabilità e gioco d’azzardo

Anche chi non è esperto in matematica, valutando un gioco d’azzardo fa un ragionamento sulla probabilità di vincita. Poche informazioni sul tipo di gioco ci lasciano desumere se sia più o meno probabile vincere. Ad esempio è facile intuire che la probabilità di indovinare rosso e nero alla roulette, sia più o meno del 50%.

Questa informazione, sebbene imprecisa, orienta le nostre scelte in tema di gioco. Ma il calcolo della probabilità è una materia molto complessa. Ragionamenti simili non sono così immediati per giochi con più variabili. Ad esempio quante probabilità ci sono di ottenere una combinazione da 5 simboli in una slot machine come Book of Ra?

Bisognerebbe avere più informazioni, ad esempio, numero di rulli, numero di simboli totali, numero di righi. Anche così, effettuare un calcolo della probabilità sarebbe complicato per la maggior parte dei giocatori.

La teoria della probabilità nasce dai dadi

Gli studi sulla probabilità, strano ma vero, nascono proprio per risolvere quesiti sul gioco d’azzardo.

Il primo testo di riferimento risale al 1494. Si Intitolava La Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita scritto da Luca Pacioli.

Dopo di lui, Girolamo Cardano, medico e matematico, aveva ragionato su dadi e probabilità nel suo testo De ludo Alea. Pubblicato nel 1560 tratta proprio del gioco dei dadi. Appassionato giocatore, Cardano spesso perse e talvolta vinse piccole fortune. Ma fu egli stesso a dichiarare che l’unico vantaggio del gioco può derivare dal non giocare affatto.

La sua ostinazione nel voler aumentare le chance di vincere, lo portarono a gettare le fondamenta per la Teoria della probabilità.

Da Galilei a Pascal

Di dadi si occupò anche Galileo Galilei in un libro intitolato proprio Sulla scoperta dei dadi. Spinto da una congrega di nobili fiorentini, Galileo trovò la soluzione al perché il 10 e l’11 fossero più frequenti del 9 o 12. Il gioco praticato era lo Zara, in cui si usavano 3 dadi. La risposta stava nel fatto che con 3 dadi ci sono 27 combinazioni che danno come risultato 10 e 11, e 25 che danno 9 o 12.

Nel corso del Seicento il matematico Blaise Pascal, in un lungo carteggio, si impegnò a rispondere a una domanda sui dadi postagli da un amico. Tale Cavalier De Mére aveva in serbo quesiti specifici sulla probabilità di determinate combinazioni nel lancio dei dadi. Lui stesso si era applicato in calcoli, purtroppo sbagliati. Infatti dilapidò il suo patrimonio.

Per rispondere alle sue richieste Pascal si impegnò nel calcolare il numero dei casi favorevoli rispetto a tutti i casi possibili. I calcoli di Pascal e del suo collega Fermat, furono poi di ispirazione per lo scienziato Christian Huygens e per il suo trattato De ratiocinis in ludo aleae, datato 1657.

Dall’azzardo alla demografia

A partire dal XVII secolo le teorie sulla probabilità si staccarono dal mondo dell’azzardo e si cominciò ad applicarle anche in altri ambiti. In particolare i calcoli probabilistici furono utilizzati nei primi approcci alla demografia. A partire dalla seconda metà del 1600 furono effettuate le prime stime sulla popolazione, su nascite e morti.

Nel 1713 grazie allo scienziato Jakpo Bernoulli si arriva al concetto della legge dei grandi numeri. Anche questa può essere spiegata facendo riferimento al gioco.

Prendiamo un ragionamento che tutti prima o poi abbiamo fatto: lanciando una moneta si avrà il 50% di possibilità che esca testa e il 50% che esca croce. Ma sappiamo che se lanciamo la moneta 10 volte, non otterremo 5 risultati testa e 5 croce.

La legge dei grandi numeri ci dà una spiegazione. Soltanto lanciando la moneta un numero molto elevato di volte, la frequenza di testa, tenderà, ossia si avvicinerà, alla probabilità teorica, e cioè 50%.

Insomma il concetto di probabilità è sempre stato legato a quello del gioco d’azzardo e in qualche modo è anche dentro di noi. Anche se molto impreciso, questo tende a farci prendere decisioni sensate quando giochiamo o scommettiamo. (nota stampa)