Le tre “Fontane del pescatore” gemelle dello scultore Tommaso Piscitelli

Casualmente, navigando in internet, ho scoperto che il talentuoso scultore Tommaso Piscitelli da Giovanizzo, ha realizzato la stessa “Fontana del Pescatore” in tre Città diverse, delle quali vale la pena ricordare: Torre a Mare (Bari) nel 1925; Santa Flavia (Palermo) nel 1934; Manfredonia (Foggia) nel 1935.

Delle due Fontane del Pescatore di Torre a Mare e di Manfredonia, era già noto che erano state realizzate dallo scultore Piscitelli, mentre della “Fontana del Pescatore” di Santa Flavia, si sapevano poche notizie. Ho preso contatto, con l’Ufficio “Area Attività Sociali, Culturali e del Tempo Libero” di Santa Flavia, in particolare con l’impiegato sig. Zerilli, che si è reso disponibile e gentilmente mi ha inviato un depliant di notizie storiche e una foto riguardanti la “Fontana del Pescatore” che attestano che anche nella loro Città, l’autore dell’opera scultorea in bronzo fu Tommaso Piscitelli.

Il brillante scultore pugliese, Tommaso Piscitelli, nacque a Giovinazzo il 16 febbraio del 1877. Dopo aver conseguito con il massimo dei voti la laurea presso l’Università di Napoli, fu docente presso il Liceo “Vittorio Emanuele” di Napoli di materie umanistiche e assistente in Storia dell’Arte presso l’Università sempre nella Città partenopea. Nel corso della sua esistenza, fu innanzitutto scultore di livello, ma anche filosofo, letterato, poeta e critico d’arte. Fu autore di numerose opere scultoree installate in piazze, in ville comunali e in musei non solo in Puglia ma anche fuori regione.

Tra le più significative realizzazioni artistiche dello scultore Piscitelli, voglio ricordare: “I Monumenti ai Caduti” realizzati rispettivamente nel 1924 a Giovinazzo e nel 1925 a Corato, andati distrutti; la prima ”Fontana del Pescatore“ (La Fendane du pescatore) realizzata a Torre Mare (quartiere di Bari) nel 1925, rimossa agli inizi della seconda guerra mondiale per costruire armi belliche; la bellissima “Fontana del Tritone” a Giovinazzo, sua Città natale, inaugurata il 19 agosto 1933 ed altre opere scultoree sempre nella città di Giovinazzo; la seconda “Fontana del Pescatore” allestita nella città di Santa Flavia (Palermo) da Piscitelli nel 1934 e installata nei pressi della stazione ferroviaria. Quest’opera, denominata in quella Città: “La Fontana di Nettuno” (che rappresenta il pescatore nell’atto di arpionare un polpo) è una copia fedele di quella allestita a Torre Mare; “La Fontana del Pescatore” di Manfredonia detta in loco “a Fundene au pòlepe” (tant’è che tuttora è in uso il modo di dire in vernacolo:”uagliò, ce vedume au pòlepe”), realizzata da Piscitelli nel 1935 e collocata in Piazza Marconi. Voglio ricordare, che quest’opera dell’artista giovinazzese, fu dono che il Podestà Pietro Simone fece alla Città di Manfredonia. Va evidenziato che anche per la “Fontana del Pescatore” di Manfredonia, lo scultore Piscitelli ha utilizzato lo stesso calco delle Fontane realizzate e ubicate nel quartiere Torre a Mare di Bari e nella Città di Santa Flavia (Palermo), tant’è che i tre monumenti sono perfettamente simili. Va altresì evidenziato, che lo scultore Piscitelli, realizzò a Manfredonia la stupenda e monumentale “Fontana” denominata in loco “Fontana Piscitelli”, inaugurata alla sua presenza in Piazza Duomo il 10 maggio 1935, poi demolita nel 1967 e abbandonata alle intemperie presso l’Istituto Magistrale “Roncalli” di Manfredonia. Successivamente, per iniziativa di un lodevole comitato promotore cittadino per il suo recupero, nel 1992 “La Fontana Piscitelli” fu restaurata dal brillante pittore e scultore sipontino Franco Troiano e nel 2004 collocata presso la Chiesa di S.Andrea (Villaggio dei Pescatori) sul Lungomare per Siponto. Tra le opere di rilevo dello scultore Piscitelli, va evidenziato il ritratto in bronzo ritrovato a Foggia di Vittorio Emanuele III, ora in bella mostra presso la Biblioteca Provinciale “La Magna di Capitanata”. Tale opera scultorea, era stata collocata dal 1937 al 1974 presso Palazzo Dogana. L’intraprendente artista di Giovinazzo, nel 1910 lasciò la professione di docente di materie umanistiche che aveva esercitato nella città di Napoli per dedicarsi esclusivamente all’arte scultorea.

Piscitelli che esprimeva nelle sue opere i temi della classicità, ritenendo la denominazione di classico, sinonimo di perfezione e come apice della bellezza della figura umana da tenere a modello.

Per queste sue idee dell’arte classica, fu in piena contestazione nei riguardi degli Avanguardisti del suo tempo definendoli “illusi” e non capaci di realizzare opere come nell’arte classica, asserendo che le loro realizzazioni artistiche erano delle “vere brutture”. E’ risaputo invece, che gli Avanguardisti, ritenevano “moderno” rompere con la tradizione e criticare chi imitava “i classici”.

Un dettagliato e interessante profilo biografico sulla vita e le opere dello scultore Tommaso Piscitelli è stato pubblicato da Francesco de Nicolo di Giovinazzo dal titolo: “Tommaso Piscitelli a 140 anni dalla nascita”. Lo “sfortunato” scultore Piscitelli (che avrebbe dovuto avere maggior rispetto nel corso della sua vita) è stato annoverato tra i migliori artisti pugliesi del suo tempo dell’arte classica. Morì a Foggia il 6 febbraio 1956 all’età di 79 anni. Purtroppo, proprio nella Città natia di Umberto Giordano, non potette coronare il suo sogno, dopo aver vinto il concorso pubblico che vide all’epoca la partecipazione di 52 scultori italiani, di realizzare il prestigioso monumento che la città di Foggia dedicò all’immortale compositore U. Giordano.