Manfredonia. “Dovevo ancora finire di pagare l’auto e me l’hanno rubata: vergognatevi”

Manfredonia, 28 marzo 2021. Ancora furti d’auto a Manfredonia e nuove segnalazioni dei cittadini.

Di seguito la lettera inviata a StatoQuotidiano.it

“Caro Stato Quotidiano sono una cittadina a cui qualche giorno fa è stata rubata una macchina alle 5:30 del mattino, causandomi non pochi disagi visto che ancora non l’ho finita di pagare. Questi furti ormai so che succedono ogni giorno e questi balordi agiscono indisturbati“.

“Dove sono le forze dell’ordine? La cosa più brutta e che so che qualcuno ha visto e gli ha lasciato finire con tutta tranquillità il loro sporco lavoro a questa gente dico grazie. Spero che ci siano più controlli e che si impegnano a prendere questi malviventi. Grazie per l’attenzione.”