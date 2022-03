“Attività didattica prosegue con 4 casi Covid in classe”: gestione cambia ancora

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/03/2022 – “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV – 2 nel sistema educativo, scolastico e formativo ( DECRETO – LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 ) .



Si rendono note le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da

SARSCoV–2 che entreranno in vigore a decorrere dal 1° aprile 2022 fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021–2022:



– Scuola dell’infanzia

In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID–19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS–CoV–2. In quest’ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.



– Scuola primaria e secondaria di primo grado

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività

didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di

età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID–19. Alla prima

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto,

va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test

antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS–CoV–2. In questo ultimo

caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.



– Attivazione DDI

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in isolamento in

seguito all’infezione da SARS–CoV–2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della

didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a

ciò abilitati.



– Norme comuni a tutti i gradi di istruzione

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021–2022, continuano ad applicarsi le seguenti

misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico,

o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo

svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

salvo che le condizioni strutturali–logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se

positivi all’infezione da SARS–CoV–2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria

e temperatura corporea superiore a 37,5°.



– Obbligo vaccinale

L’obbligo vaccinale per il personale scolastico resta in vigore fino al 15 giugno 2022.

– Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente indicato si rinvia al DECRETO–LEGGE 24 marzo 2022 n. 24

“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia

da COVID–19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, in allegato alla

presente circolare”.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO ‘CROCE–MOZZILLO’ Prof.ssa Miriam Totaro.