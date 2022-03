Consiglieri opposizione: “Dove sono finite le modalità di coinvolgimento delle minoranze?”

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/03/2022 – “Ci piace continuare a impegnarci e scrivere sul fronte del welfare e apparteniamo, nostro malgrado, ai soggetti afferenti a partiti e liste civiche della minoranza, nella speranza che questo non arrechi disturbo all’Assessore delle politiche sociali e welfare del nostro Comune.

Apprendiamo a mezzo stampa, con piacere e conseguente stupore, le numerose iniziative prese in carico sul “FRONTE CALDO” dall’amministrazione Rotice, peccato che mai nessuna parola veniva proferita in sede di consiglio comunale, ne ai tavoli di lavoro. Nessuna richiesta di collaborazione veniva avanzata alle minoranze politiche. VIGE UN SEGRETO TECNICO E DI ATTUAZIONE CHE NOI NON CONOSCIAMO? Dove sono finite le modalità di coinvolgimento delle minoranze per temi di siffatta importanza ed emergenza?

Poi, non da ultimo, utilizzare per la diffusione di tale comunicato il canale ufficiale del Comune di Manfredonia ci sembra oltremodo irriverente per la parte minoritaria, ma non meno rilevante, della compagine politica dell’ intero Consiglio Comunale. Anche noi abbiamo il diritto di essere rappresentati dal canale ufficiale di comunicazione del Comune di Manfredonia, proprio perchè ne rappresentiamo una parte, una GRANDE parte, e non ci sembra certo lecito subirne le critiche e le irriverenze”.

Lo riportano i consiglieri di opposizione.