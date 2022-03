Fabbisogno di personale per Acquedotto Pugliese, verso assunzione 200 specialisti

StatoQuotidiano.it, 28 marzo 2022. La Giunta ha approvato i criteri e le modalità per la presentazione del progetto del Centro pilota di sperimentazione, formazione e divulgazione in agricoltura, con capofila il centro “Basile Caramia”.

Il progetto è realizzato al fine di promuovere il trasferimento delle innovazioni tecnologiche, l’attuazione di progetti di ricerca, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore agricolo, la divulgazione dei risultati, la formazione e l’aggiornamento delle risorse umane impegnate nella produzione, lavorazione e commercializzazione, in particolare nell’ambito del comparti viticolo e frutticolo e garantirà lo stretto collegamento fra la ricerca scientifica e i processi di diffusione delle conoscenze, al fine di costruire un sistema integrato inerente la ricerca, la sperimentazione e il trasferimento delle innovazioni in agricoltura, mediante un Centro Pilota nell’ambito del comparto viticolo e frutticolo.

Approvato ilpiano alienativo 2022 degli immobili regionali.

Recepito l’accordo in conferenza Stato Regioni del 03/11/2021 “Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee Guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome”.

Approvata la spesa per la Concessione alle amministrazioni comunali di contributi regionali per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale, e approvata l’autorizzazione per l’Avviso Pubblico per la concessione dei contributi : i criteri riguardano: i soggetti destinatari dell’Avviso pubblico: esclusivamente le Amministrazioni Comunali; la tipologia di interventi ammissibili: interventi di manutenzione e pulitura dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua (acque pubbliche), già dotati di CUP definitivo; entità massima del contributo: euro 300.000; ogni Ente potrà presentare una sola istanza di finanziamento ricomprendente, se del caso, più interventi di importo complessivo non superiore ad euro 300.000; nel caso di fiumi, torrenti o corsi d’acqua il cui percorso interessa più Comuni, prevedere la possibilità per gli Enti interessati di delegare ad un unico Comune la realizzazione di un intervento complessivo il cui importo massimo non potrà essere superiore ad euro 300.000 per ciascun comune interessato.

Approvati i Piani Triennali del Fabbisogno del personale per l’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari, per la Asl Ta, per la ASL Fg, la Asl Le, il policlinico Riuniti di Fg e per la Asl Br.

Approvato, per l’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte, il “Progetto Ambulatorio CROSS” (Chronic Systemic Illness). “Recentemente – si legge in narrativa della delibera – l’interesse clinico per le patologie immuno-mediate caratterizzate da quadri sintomatologici eterogenei e meccanismi patogenetici comuni, di pertinenza della specialistica Gastroenterologica, Reumatologica e Dermatologica è in crescente aumento. I dati presenti in letteratura permettono di stimare tra il 25% e il 40% dei casi la numerosità dei pazienti con comorbilità Gastroenterologiche, Reumatologiche e Dermatologiche”.

“Il burden economico legato a tali condizioni – si prosegue – riguarda in primis la sfera sanitaria propriamente detta: si calcola infatti, che l’assistenza al paziente con comorbilità renda conto del 70 – 80% delle spese sanitarie. In secundis, la sfera sociale e lavorativa: assenteismo, minore produttività, pensionamento prematuro”.

Il “Progetto CROSS”, con l’attivazione di un ambulatorio condiviso tra le specialistiche e nasce da motivazioni cliniche che vedono la necessità di una gestione multidisciplinare di patologie croniche complesse, ovvero: Artrite Reumatoide, Spondiloartriti, Artrite Psoriasica, Artrite Idiopatica Giovanile, Psoriasi, Idrosadenite Suppurativa, Malattia di Crohn, Colite Ulcerosa, Celiachia.

Sarà così attivata una presa in carico integrata e multidisciplinare dei pazienti con malattie croniche e disabilità, creando un modello assistenziale che preveda cure appropriate per ogni singolo paziente. Questo tipo di approccio, permette di: – contribuire alla riduzione dei ricoveri impropri in maniera significativa, con conseguente miglioramento dell’efficienza globale del sistema; – favorire l’accessibilità, la fruibilità e l’adeguatezza delle prestazioni, distribuendo in maniera adeguata i servizi nel territorio; – razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane; – valorizzare l’analisi dei bisogni. La spesa stanziata è di 70mila euro.

Autorizzata dalla Giunta la dotazione finanziaria per un importo complessivo pari ad 333.274 euro, al fine di consentire la copertura della spesa derivante dall’implementazione fino al 31 marzo 2022 di servizi aggiuntivi di Trasporto Pubblico Regionale e Locale per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19.

La Giunta ha confermato per l’anno 2022 il collegamento automobilistico tra Bari Aeroporto e le località di Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Vieste, Rodi Garganico, Peschici/Calenelle e Zapponeta disponendone l’attivazione per il tramite della Società Aeroporti di Puglia s.p.a. e ha stabilito che che il collegamento sarà regolato da apposita convenzione tra Regione Puglia e AdP,riconoscendo per il servizio, la spesa massima di 300.000 euro.

Il consigliere Maurizio Bruno, presidente del comitato di Protezione civile, ha relazionato – su delega del Presidente Emiliano – sul piano di laminazione della diga del Cillarese, che è stato approvato dalla Giunta

Approvata la programmazione del fabbisogno di personale per Acquedotto Pugliese. La delibera prevede circa 200 assunzioni di specialisti, in attuazione dei progetti finanziati dal PNRR e anticipa in parte il turn over che si registrerà nei prossimi anni negli organici della società.

Approvato il bilancio di previsione 2022 e pluriennale di Arpa Puglia

Iscritti al bilancio di previsione i fondi nazionali integrativi al PSR per il piano di emergenza per il contenimento di Xylella fastidiosa. Anche al Fondo di solidarietà nazionale è stato applicato l’avanzo di ammnistrazione per i danni causati da Xylella tra il 2016 e il 2017.

Modificato il regolamento regionale sulla figura professionale dell’Operatore sociosanitario.

Approvati gli accordi di collaborazione tra ISS e Regione per i progetti Rete per individuazione precoce e interventi nell’autismo e percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita per le persone con disturbi dello spettro autistico, basato sui costrutti di “Quality of life”

