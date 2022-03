Grave incidente su litoranea Vieste-Mattinata: 2 centauri coinvolti

VIESTE (FOGGIA), 28/03/2022 – (garganotv) Grave incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla litoranea Vieste-Mattinata, in direzione di quest’ultima località, e ha visto protagonista una coppia barese, che viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata.

Secondo quanto si è appreso, i due motociclisti, dopo aver trascorso la giornata a Vieste, nel far rientro a Bari, per cause in corso di accertamento, finivano fuori strada con la loro moto, impattando violentemente contro il guard-rail. Ad avere la peggio era l’uomo che riportava un violento trauma toracico, per cui si richiedeva, da parte di automobilisti in transito, che si adoperavano per i primi soccorsi, l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto giungeva anche un’ambulanza del 118 di Vieste, ma senza medico a bordo. Per cui, al fine di prestare le necessarie cure ai due malcapitati, dall’elicottero, giunto poco dopo, venivano calati a terra, col l’ausilio del verricello, un medico ed un infermiere. Col sopraggiungere di un’altra ambulanza, stavolta medicalizzata, da Peschici, i feriti venivano trasferiti a bordo dei due mezzi di soccorso, e condotti nella tenuta di “Santa Tecla”, ove, nel frattempo, era atterrato l’elicottero. Dopo la stabilizzazione dei due feriti, l’uomo, più grave, veniva trasferito con l’elisoccorso nell’ospedale di San Giovanni Rotondo, e la moglie ricoverata, con l’ambulanza, nello stesso nosocomio. (garganotv)